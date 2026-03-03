我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕將於11日出訪美國，日前傳出她與10位國民黨青壯派藍營立委會面，交換對美軍購相關看法。盧秀燕今天上午證實此事，她表示軍購議題事關重大，每一個意見都很寶貴，她希望把台灣內部最完整、最真實的聲音反映出去，因此在出訪前蒐集各類意見，向美方傳達。藍版《軍購特別條例》將於本週五付委審查，傳聞盧秀燕上月26日宴請10名青壯派藍委，面對面討論對美軍購等議題。藍委羅廷瑋昨上廣播節目《千秋萬事》時證實此事，並透露盧將以多點式與美方溝通協調。羅廷瑋透露盧秀燕近來不斷蒐集各方意見，無論是台美關稅導致產業受到壓力，或軍購特別條例，都願意溝通協調。該場聚會約有10人，以青壯派立委為主，大家對軍購期待且支持，共同立場是強力監督，當中有人版本是3500億元，徐巧芯則提出8100多億元，「不少人希望以徐巧芯版本為主」。羅廷瑋說，據了解，美方應該希望9000億元，大家期盼在國防需求下，跟美方達成默契，但美方接受到很多民進黨單方面給予的錯誤訊息，甚至還把國民黨貼上紅統標籤。盧秀燕這趟出訪，就是要破除謠言和撕掉標籤，透過溝通讓台美雙方有更多默契。盧秀燕今（3）日上午主持市政會議前受訪，被問及台北市長蔣萬安昨晚參觀中台灣燈會一事，她主動表示「現在國內有兩個重大議題，一個是關稅，一個是國防安全軍購，大家的意見都很寶貴」。盧秀燕說，相信美國很多朋友對這類議題、對台灣內部真實的狀況會想了解。所以出訪美國之前，她盡量收集大家的意見，好將台灣內部最完整、最真實的聲音反映出去，她強調每個意見都很寶貴，只要有機會，她都會請益。