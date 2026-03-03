我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊首場熱身賽，賽前投手陳柏毓進行傳球熱身。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，中華隊在宮崎完成最後階段調整。今（3）日官辦熱身賽對戰福岡軟銀鷹二軍前，多名投手輪番進牛棚練投，其中徐若熙練投球數超過40球，陳柏毓也同步進行模擬實戰調整，兩人的投球量與練投時間點，都釋放出明確訊號，特別是從現代短期賽事的球數管理與投手配置邏輯來觀察，東京巨蛋3月5日對戰澳洲的首戰投手藍圖，其實已逐漸浮出檯面。在今日的牛棚中，最引人注目的莫過於「龍之子」徐若熙，他不僅是第1個進行練投的投手，用球數更突破40球，且在鄭浩均練投結束後，他依然持續在投手丘上調整。徐若熙刻意將投球量拉長至40球以上，代表明確的以先發投手方式準備正式比賽。回顧中華隊過往的順風球體質，首戰對決澳洲具有絕對不能輸的戰略意義。徐若熙擁有極具壓制力的火球與頂級變速球，若由他掛帥主投澳洲，不僅能在一開賽就給予對手極大的壓迫感，更能瞬間安定中華隊的軍心，也幾乎宣告了他就是教練團設定的抗澳頭號王牌。另一位備受矚目的旅美投手陳柏毓，今日也在牛棚進行了模擬比賽狀況的細節修正。值得注意的是，他在受訪時透露了教練團給他的定位：「有可能是先發，也有可能是投第2個。」陳柏毓這句話正是關鍵訊息，由於經典賽預賽有嚴格的65球用球數限制，單一先發投手很難吃滿5到6局，因此中華隊勢必將採取「雙先發」策略。陳柏毓本屆集訓歷經了台灣與美國海盜隊春訓基地的多次長途飛行往返，1月28日他向母隊爭取成功，提早加入集訓，2月14日結束在台灣的最後一次Live BP後回美國迎接春訓，緊接著2月26日中華隊與日職的「台日交流賽」，陳柏毓先回到台灣並持續在場邊準備，推測是為了首戰澳洲做備戰。