▲Red Velvet的Wendy率先打頭陣，在韓捷大戰登場擔任開球嘉賓。（圖／翻攝自@mlb.korea IG）

首戰捷克Wendy喊話傳遞正能量 Johnny登台韓大戰

▲NCT的Johnny緊接在台韓重點大戰登場開球。（圖／翻攝自@mlb.korea IG）

壓軸澳洲 Wooyoung迎預賽最後一戰

▲ATEEZ的Wooyoung將在預賽最終場登場。（圖／翻攝自@mlb.korea IG）

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至10日在東京巨蛋登場，C組賽事話題十足，除了場上競技備受矚目，場邊星光陣容同樣吸睛，中華隊此次最大勁敵韓國隊特別邀請3位K-POP歌手擔任開球嘉賓，分別為Red Velvet的Wendy、NCT的Johnny與ATEEZ的Wooyoung（友榮），替分組賽三場關鍵戰役增添話題與應援氣勢。5日韓國對捷克之戰，將由Red Velvet成員Wendy擔任開球嘉賓，她表示能在世界級舞台上開球感到非常榮幸，尤其是在WBC這樣的國際賽事為國家代表隊加油，更具特殊意義，Wendy期盼自己的開球能為選手帶來好運與鼓舞，也希望與全球粉絲一同見證韓國隊的精彩表現，她的參與將為首戰注入濃厚的韓流元素。8日韓國對台灣的焦點之戰，則由NCT成員Johnny登上投手丘，Johnny不僅在音樂領域活躍，亦擔任MLB Korea談話節目主持人，長期關注棒球議題。對於能親臨WBC現場，Johnny坦言意義重大，並表示透過節目更深入理解棒球的戰略與魅力，如今能以另一種身分站上場地，心情既興奮又期待，誓言用最大熱情為韓國隊應援。9日對澳洲的預賽最終場，ATEEZ成員Wooyoung將接棒開球，他直言在國家代表隊面前投球既緊張又榮幸，希望透過自己的能量，為韓國隊帶來鼓舞。這場比賽攸關C組分組排名，Wooyoung的現身也被視為壓軸亮點之一，替預賽劃下高潮。韓國隊在C組賽程依序對戰捷克、日本、台灣與澳洲，每一場皆具關鍵意義，此次結合K-POP明星與國際棒球盛事，不僅擴大賽事曝光，也吸引更多年輕族群關注，從球場實力到場邊應援，韓國隊在東京巨蛋掀起的聲勢，勢必成為本屆經典賽的一大焦點。