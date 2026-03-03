我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列於上週六（2月28日）襲擊伊朗後，德黑蘭當局迅速反擊，中東緊張局勢持續升級。對此，俄國前總統、蒲亭（Vladimir Putin）的親密盟友梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，川普試圖促成政權更迭的行為，有引發第三次世界大戰的風險。綜合《今日俄羅斯》等外媒報導，現任俄羅斯聯邦安全委員會副主席的梅德韋傑夫，週一接受當地媒體採訪時，被問到是否認為第三次世界大戰已經開始，他的回答是：「嚴格來說，還沒有，但如果川普繼續他那瘋狂、旨在推翻政權的犯罪行徑，那就可能發生，任何事件都可能成為導火線。」梅德韋傑夫指控，對伊朗的攻擊，是美國及其盟友（以色列）為了維持全球霸權地位，所發動的更廣泛戰爭之一部分，但刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）是「嚴重錯誤」 ，甚至可能使所有美國人、以色列人都處於危險之中。梅德韋傑夫的觀點是，儘管伊朗政權在鄰近的阿拉伯國家不太受歡迎，但哈米尼畢竟是全球近3億什葉派穆斯林的精神之父，如今卻成了烈士、殉道者，在他去世後，伊朗很可能會更大力的推進核武研發 。在被問到伊朗能否承受戰爭、武裝衝突和領導人之死時，他坦言重建成本將會很高，但伊朗伊斯蘭共和國能成功：「伊朗作為前波斯帝國的繼承者，是一個擁有悠久歷史和文化的古老國家」、「這需要高度的社會凝聚力，而美國人為他們提供了這種凝聚力。」至於俄羅斯是否會像伊朗那樣，在談判期間突遭攻擊，梅德韋傑夫似乎不怎麼擔心，認為只有一件事能保證這種情況不會發生，就是讓美國畏懼俄羅斯，並深知核武衝突的代價是什麼。原文連結：