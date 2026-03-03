我是廣告 請繼續往下閱讀

▲源泉故事屋獲選績優借問站(圖／參山處提供2026.3.3)

▲福井鐵道文物館長陳朝強榮獲「台灣觀光之友」，以鐵道文物典藏推動地方觀光發展(圖／參山處提供2026.3.3)

在全台 203 處據點的激烈競爭中脫穎而出！交通部觀光署昨（2）日頒發 2026 觀光節各項大獎，參山國家風景區管理處不僅在「i-center旅遊服務體系」評比中大獲全勝，在地民間推手與基層人員更抱回多項殊榮，以囊括四項大獎的亮眼成績，證明中台灣觀光軟實力獲國家級高度肯定。參山處長曹忠猷表示，114年度「i-center旅遊服務體系暨績優借問站」評比競爭激烈。參山處轄下的「松柏嶺遊客中心」將茶文化體驗巧妙融入空間設計，提供具深度的旅遊引導，成功榮獲「國家風景區六大遊客中心」殊榮；而位於二水的「源泉故事屋」則以濃厚人情味串聯在地故事，成為旅途中最具溫度的據點，順利獲選為全國「十大借問站」。除了服務據點備受肯定，在地推手與基層人員的表現也極為亮眼。由參山處推薦的社頭「福井鐵道文物館」館長陳朝強，榮獲海內外僅四位民間人士入選的「台灣觀光之友」。陳朝強結合文化保存與觀光，將食堂打造成典藏萬件文物的鐵道迷朝聖地，不僅活絡彰化社頭地區旅遊，更成為民間力量投入地方創生的重要典範。此外，服務逾24年的參山處谷關遊客中心人員劉長奇，足跡歷經梨山、獅頭山及各工務單位，長期以專業與熱忱維護觀光設施，實至名歸拿下全國「政府機關優良觀光人員獎」。曹忠猷強調，此次獲獎是對第一線同仁與地方合作夥伴最大的肯定。參山處未來將持續以「服務升級、體驗深化、在地共好」為目標，強化旅遊資訊整合，致力建構完整且具地方特色的旅遊網絡，讓每位遊客都能感受到貼心與安心的服務品質。