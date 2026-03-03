我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉貪案二審無罪後，國民黨力挺她連任。國民黨新竹市黨部今（3）日舉行新春團拜，黨主席鄭麗文出席致詞說，新竹市是藍白合作、在野聯盟成功的示範縣市，因此會繼續支持高虹安爭取連任，希望新竹市在年底開出最漂亮的成績單，不僅市長高票連任，議會也要「全壘打」。鄭麗文表示，為了團結所有在野正派、愛台灣與護民主的力量，贏得年底2026地方選舉，國民黨將秉持「現任優先」原則。她也感謝在立法院奮戰、在新竹市深耕的立委鄭正鈐，肯定他在關鍵時刻願意成就藍白合作的大局，無條件、無保留支持高虹安；同時也感謝新竹市藍軍大家長、議長許修睿展現宏大格局，促成並支持在野藍白合作。她表示，新竹市欣欣向榮、士氣高昂，團結且目標一致、大局為重，為了新竹市與台灣的未來，必須繼續贏得年底選舉。她強調，「新竹市不要只顧新竹市，竹竹苗一條心。」目前新竹縣正在進行初選，苗栗縣長鍾東錦政績卓著、領導有方，未來竹竹苗一定要連線，甚至號召全台親朋好友共同拉票，務必在年底不僅穩住藍營執政縣市，還要對外擴展、向南突破。鄭麗文最後表示，「福地福人居」，從新竹市照亮的不只是全台灣，更希望這份能量能讓國民黨照亮全台，締造兩岸和平，也造福全世界。