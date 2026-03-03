我是廣告 請繼續往下閱讀

中國主持人謝娜向來以親民形象深植人心，鮮少公開動怒，不過今（3）日她在微博發長文，罕見點名歌手薛之謙，直指9年前他在節目中的玩笑言論，為丈夫張杰帶來長期困擾與網路攻擊，她語氣強硬表示：「根源從來都在你那裡！」要求對方為過往發言正式道歉，9年恩怨一口氣爆發。謝娜所指的是2017年薛之謙在綜藝節目吐槽大會中的橋段，當時節目以犀利吐槽為賣點，薛之謙曾暗指張杰「靠謝娜上位」，相關片段播出後迅速在網路發酵，也讓張杰多年來承受「依附妻子發展事業」的標籤，儘管雙方當時未正面交鋒，但輿論陰影始終未散。謝娜在文中強調，張杰近年憑藉實力重新站上舞台，努力經營音樂事業，卻仍反覆被舊話題拉回爭議漩渦，她質疑薛之謙近期在感情糾紛中再度提及過往內容，讓無辜者再次成為討論焦點，直言：「憑什麼？」語氣明顯不滿，她認為當年的段子並非單純玩笑，而是造成外界誤解的源頭。謝娜進一步點名薛之謙，直言當年的話確實出自對方之口，即便解釋原意並非針對張杰，輿論導向與傷害已經形成，她批評對方「縮在段子手後面吃紅利」，卻未對當年風波負責，並明確提出唯一訴求：「請正式向張杰道歉。」整篇發文情緒鮮明，也顯示她此番表態並非一時衝動。事件曝光後，微博迅速湧入大量留言，網友分成支持與質疑兩派，有人認為謝娜替家人發聲理所當然，也有人指出節目本質為脫口秀，言論屬表演效果，截至目前薛之謙尚未做出回應，這場橫跨9年的舊怨是否能透過公開對話畫下句點，仍有待觀察。