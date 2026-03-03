我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣一名莊姓男子，2025年6月因在人潮往來的巷弄內公然露鳥小便，遭路人報警送辦，儘管莊男辯稱只是尿急、並無猥褻意圖，但檢方調查後認依法向他起訴。法院審理發現，莊男過去曾有毒品、傷害及妨害風化等多項前科，素行不佳，最終遭花蓮地院依公然猥褻罪，判處拘役20天，得易科罰金。檢方調查，2025年6月6日的傍晚時分，莊姓男子在人來人往的巷弄中，直接對著路人進出的方向解開褲子小便，這一幕讓當時經過的民眾嚇了一跳，隨即報警處理，雖然莊男在接受偵訊時喊冤，堅持自己只是因為一時尿急，為了小便才不得已露出生殖器，絕對沒有想要猥褻大眾的意思，但仍被依法起訴。法院審理時指出，莊男不顧環境與社會風俗，在公共場所做出不雅舉動確實不可取。考量他事後坦承犯行、態度尚可，但他過去曾有毒品、竊盜、傷害及妨害風化等多項前科，素行不佳。法官衡量其從事泥水工、月入約5萬元且無須撫養親屬等生活狀況，最終判處拘役20天，得易科罰金，全案仍可上訴。