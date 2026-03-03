我是廣告 請繼續往下閱讀

公視火災燒一片！客家電視台227字聲明：儘速復原

▲公視大樓火警。（圖／北市消防局提供）

公視客家電視台火災！今（3）日凌晨2時7分位於台北市內湖區康寧路三段的公視大樓失火，起火地點為3樓的客家電視台，辦公室、攝影棚付之一炬，現場瘡痍滿目，對此，《NOWNEWS今日新聞》第一時間關心客家電視台傷亡、損及清點，直至下午2時許，客家電視台發布227字聲明報平安，客家電視台於聲明中表示，公視C棟大樓3樓客家電視台辦公室區域發生火警，經管理人員第一時間通報消防單位並啟動應變機制，火勢迅速撲滅，現場無人員受傷，待火場鑑識完成後，將進一步釐清起火原因。目前，客家電視台已即刻啟動應變機制，公視基金會各頻道亦提供相關設備與場地支援，各項節目製播與日常作業均照常進行，不受影響，同時，亦將儘速展開後續復原與修繕工作，感謝各界關心。客家電視台也強調，公視基金會每年定期辦理消防演練及火災防範教育訓練，包含設備檢測、避難疏散與應變操作等項目，未來亦將持續強化設備與環境安全管理，提升整體防護機制。感謝各界關心。回到事發現場，北市消防局獲報後，一共出動各式消防車15輛、救護車1輛、人員38人至現場灌救，火勢於凌晨3時38分順利撲滅，初估燃燒面積約為10平方公尺、燒損辦公桌及電腦，所幸並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待進一步釐清，內部人員也告知《NOWNEWS今日新聞》安全無虞，僅後續環境、物品需清理。