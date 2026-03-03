我是廣告 請繼續往下閱讀

▲35歲南韓演員朴信惠（如圖）遭點名逃漏稅，不過相關報導已經下架。（圖／記者吳翊緁攝影）

Ebenezer登記在住家 設立法人存續約6年

報導原文遭刪 論壇轉載成唯一線索

韓國女星朴信惠今（3）日清晨被《朝鮮日報》點名，質疑曾設立個人法人工作室並涉及稅務問題，報導指出她與車銀優、金宣虎等人皆曾成立個人公司，而且該工作室已經存在6年，相關內容一出立刻在韓網掀起熱議，不過該篇原始報導隨後遭到刪除下架，引發外界更多揣測。根據最初報導內容，朴信惠於2015年至2021年間設立名為「Ebenezer」的個人工作室，登記地址為其住家，並在2021年3月前擔任代表，報導質疑該法人是否實際營運，是否存在稅務規劃爭議，不過相關說法僅來自媒體揭露，尚未見官方單位對外證實具體違規情節。對此，朴信惠所屬公司「Salt Entertainment」迅速發聲明澄清，強調Ebenezer與公司營運毫無關係，也未曾透過該法人結算活動收入，公司表示2016年曾因媒體報導得知該法人存在，隨後即要求進行整理，否認任何逃稅指控，並強調相關質疑與事實不符。事件最耐人尋味之處在於，《朝鮮日報》原始報導已無法在官網查詢，目前僅在論壇與社群平台留有轉載截圖。報導為何下架、是否涉及更正或法律考量，尚未獲得說明。消息快速傳播後又突然消失，使得整起事件更添疑點。朴信惠近年婚後生活低調，形象穩定，此番突遭點名讓不少粉絲感到錯愕，韓網對此議題出現支持與質疑兩派聲音，有人呼籲勿在資訊未明前定罪，也有人期待相關單位說明。