未滿5歲童重症仍住加護 電腦斷層腦水腫

疾管署今（3）日公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部10多歲男童及中部未滿5歲男童。10多歲男性於今年2月初出現發燒、右手腳無力及肢體麻痛等症狀，收住加護後確診通報腸病毒。另一例未滿5歲個案則是同樣出現重症徵兆，原先診斷是腸胃炎，住院電腦斷層顯示有腦水腫等，確診腸病毒D68型。依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例。疾管署防疫醫師林詠青說，首例北部10多歲男性個案本身有氣喘病史，2月上旬出現發燒、喉嚨痛；到診所就醫時有開立症狀藥物治療。林詠青提到，病人手掌、腳底也有小水泡，更出現單側手腳無力、麻痛情形，急診就醫時，醫師發現是典型腸病毒感染徵兆，包括手足口病、疱疹性咽峽炎。收住加護病房治療，檢體檢出腸病毒，研判有腸病毒併發重症確定病例。林詠青說，病患治療後病況改善、住院一週，2月中康復出院。而疫調同住接觸者在個案發病前，出現手足口病症狀，不排除是家戶內傳播造成感染。而國中生的重症病例則屬於少見。第2例重症個案則是中部未滿5歲男童。林詠青表示，男童有發展遲緩病史，住院前一週出現上呼吸道症狀，2月中開始有發燒、嘔吐，當時診所就醫診斷為腸胃炎，但發燒後2天出現活動力下降、腹痛、腹脹。到急診就醫有併發重症徵兆，電腦斷層顯示腦水腫，磁振造影腦脊髓炎，檢出D68型腸病毒，重症住院2週，仍在加護病房治療中。林詠青說明，疫調幼兒園有流感個案，腸病毒感染源待釐清。依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例，與2022年至2025年同期相當(介於0-2例)。疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症。目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。疾管署提醒，腸病毒全年皆可能發生，容易於校園、托育機構等人口密集場所或家庭中傳播，適逢各級學校開學，學童密切互動將增加傳播風險，相關教托育機構應加強幼童健康監測，落實手部衛生、環境清消與通風，並定期以500ppm含氯漂白水加強消毒幼童常接觸之桌面、玩具及門把等表面。疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速。幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應密切觀察是否出現重症前兆，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然全身肌肉收縮)、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。