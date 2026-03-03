我是廣告 請繼續往下閱讀

▲踢帕娛樂今（3）日元宵節舉辦新春媒體聯訪，旗下男團 FEniX、VERA多組藝人齊聚一堂。左起為洪暐、Vin、陳峻廷、唐立杰。（圖／踢帕娛樂提供）

踢帕娛樂今（3）日元宵節舉辦新春媒體聯訪，旗下男團 FEniX、VERA多組藝人齊聚一堂。其中FEniX成員夏浦洋先前因錄製運動實境節目導致右腳前十字韌帶斷裂，他表示，已趁著過年與團員陸續入伍的空檔，在2月完成了第二次膝蓋手術。夏浦洋表示，這次動刀主要是為了加強保護，醫生在他的膝關節處多綁了一條韌帶增加穩定度，讓家人與醫生驚訝的是，夏浦洋的半月板完全沒有磨損，依然光滑漂亮像新的一樣。手術過程，夏媽媽也透過醫生的視訊錄影，全程觀看。談到術後休養，夏浦洋坦言前兩週非常痛苦。農曆年期間他回苗栗頭份老家休養，因為房間在三樓，他幾乎整天只能躺在床上完全不能動。第一週連下床都有困難，光是撐著兩支拐杖緩慢移動、蹲下上廁所，對他來說就是個浩大的工程，讓他無奈笑說：「一天都盡量不要上太多次。」洗澡更是另一大難題。夏浦洋表示，自己整整一週沒洗澡，到了第二週，為了怕傷口碰水，他必須把整隻腳套進超大垃圾袋裡綁緊，坐在奶奶專用的洗澡椅上克難地洗澡。期間實在受不了沒洗頭，還是靠著妹妹推輪椅帶他去附近的理髮店解決。夏浦洋特別感謝，這段期間全靠家人無微不至的照顧，父母親為他準備了階段性的食療，第一週準備抗發炎的食材，第二週則換成幫助肌肉生長的營養餐，並一道道端上三樓給他吃，讓他對家人充滿感謝。目前夏浦洋已完成拆線，現階段的復健目標是讓膝蓋完全打」。因為有了前一次的復健經驗，這次他選擇中西醫合併治療，透過中醫針灸、推拿，搭配西醫的拉伸角度，下週更打算嘗試高能量電療加速恢復。他樂觀表示，下週傷口狀況穩定後就能開始部分訓練，期望能在接下來的運動會中擔任類似隊長或指導的角色，傳授高強度訓練的經驗給學弟們。除了夏浦洋積極復健，FEniX 其他成員也迎來新動態。MAX、家齊、承隆三人已於昨日結伴入伍，團員們笑說因為3月只有這一梯。夏浦洋也打趣爆料，原本大家等著看承隆理平頭的笑話，沒想到因為承隆的頭型很圓，剪平頭意外地非常帥氣。成員陳峻廷則是為了接演新戲《危城兄弟》特別蓄髮。他在劇中飾演三兄弟中的大哥，為了擺脫以往俐落短髮的男孩感、讓視覺年齡更加成熟穩重，近期不留起長髮，更瘋狂重溫早期的黑道港片，努力揣摩大哥的強大氣場。