美國與以色列於上（2）月28日聯手對伊朗發動空襲行動，伊朗也發動報復攻擊，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域。外交部今（3）日表示，即日起將埃及之旅遊警示等級自黃色調整為避免前往的「橙色」，至埃及－西奈半島、埃及與利比亞及蘇丹邊境則維持儘速離境的「紅色」旅遊警示。
外交部表示，伊朗於美國及以色列於2月28日發動空襲後，對中東地區多國展開大規模報復，依據美方評估，未來幾天埃及領空可能受伊朗報復影響。鑒於中東情勢持續惡化，為確保國人安全，外交部即日起將埃及之旅遊警示等級自黃色調整為「橙色」，至埃及－西奈半島、埃及與利比亞及蘇丹邊境則維持紅色旅遊警示。
外交部籲請在埃及的我國國人密切注意周圍環境，如遇飛彈、無人機或火箭攻擊事件，請立即尋找遮蔽物並就地避險，並與我國駐約旦代表處保持聯繫。另鑒於中東安全情勢變化迅速，呼籲國人短期內暫緩前往觀光及避免非必要旅行。倘仍須前往，外交部呼籲國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁，或透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw） 完成出國登錄。另亦建議下載「旅外安全指南」可隨時查詢旅外安全相關資訊。
外交部指出，國人在埃及期間倘遭遇急難需要協助，請即撥打我外貿協會開羅臺灣貿易中心電話:+20-2-2813-3511，或撥打我駐約旦代表處緊急聯絡電話：+962-79-5552605；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。
