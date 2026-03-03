我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海外ETF今年人氣十強表現。（圖╱法人提供）

海外ETF今年投資人數增加最強的人氣王包括共有10檔漲勢十分亮麗，其中今日盤中海外ETF無懼戰火升溫，不少標的仍逆勢上揚，第一金太空衛星開盤上漲逼近5%，隨後漲幅收斂，上漲仍在3%上下，今年的人氣標的是否仍值得留意？在戰火爆發後，股價抗跌逆勢上揚的第一金太空衛星ETF，不少成份股在戰火爆發後，受惠國防需求，股價逆勢上揚。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，漲勢強勁的黑天科技（BlackSky Technology）、行星實驗室（Planet Labs）等，主要受惠軍事行動直接刺激市場對高空情報監測、偵察等服務需求，這兩家公司主要提供高頻衛星圖像及數據分析服務，衝突期間帶動訂單預期及股價飆升；火箭實驗室（Rocket Labs）也受惠國防用途衛星及火箭發射需求，及近期高音速發行測試等，展現太空科技優勢發展地位等。市場處於「地緣政治高感期」，對太空衛星股帶動需求預期與股價支撐，曾萬勝認為，川普政府在近期宣布2027年美國國防預算，由9010億美元，大幅上調至1.5兆美元，強化「太空軍」與衛星防禦系統等核心支出項目；加上各國政府強化「主權太空」趨勢形成，地緣政治干擾下，各國政府建立「主權發射」能力與獨立衛星通訊鏈，都有利支撐火箭及衛星等廠商的訂單需求與營運後市。