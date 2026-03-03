我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳慧琳出席新歌MV發布會，被問及是否再找金城武合作，她笑說可能約對方打牌會比較容易。（圖／Kelly Chen 陳慧琳臉書）

香港天后陳慧琳曾經和傳奇男神金城武演過3部電影，包括《天涯海角》、《安娜瑪德蓮娜》和《薰衣草》，近日她出席新歌MV發表會，被問及是否找好友金城武四度合作，她開玩笑說可能約對方打牌會比較容易，回憶金城武拍戲時常一個人看著海發呆，現在兩人已經沒有聯繫，「他好像絕跡一樣，失蹤了！」據港媒報導，陳慧琳表示，新歌〈那人那地那天〉靈感來自與金城武合作的電影《薰衣草》，「（MV）導演有很多想法，又想找金城武，又想去法國拍，太誇張了！我們給不起那麼大的預算。」被問到新歌MV是否有邀請昔日搭檔金城武演出，她直呼：「應該請不到他出山吧！已經沒有聯絡了！」有記者要陳慧琳用APP聯絡金城武，她直言：「他（金城武）在這個世界上會看這種東西（社交軟體）嗎？他好像絕跡一樣，失蹤了！沒有嘗試找過他，知道他為人很低調。」陳慧琳回憶當年和金城武演戲，與對方是一步一步慢慢變熟，透露拍《天涯海角》時兩人還很生疏，看著金城武常常一個人靜靜地望著海，她心裡暗自嘀咕：「你也太悶了吧！」到了《安娜瑪德蓮娜》，因為有郭富城在場活絡氣氛，兩人才逐漸變得熟悉，而拍《薰衣草》時，全程只有兩位主角，「整天對著卻不說話真的很尷尬，自然就變成朋友了！默契也好了很多。」此外，陳慧琳說，現在看《薰衣草》還是會想起他金城武，「原來當時我們真的滿配的」，提及看過對方在新片《風林火山》的演出，感覺和與過去很不同，「現在整個人像個大哥，當時是少年，我們那時候很浪漫。」大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪金城武，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」