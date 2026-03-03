我是廣告 請繼續往下閱讀

領事館失守與傷亡

巴基斯坦局勢動盪

美國與以色列對伊朗發動空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），不少支持者哀悼之際，在巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）的美國領事館外更爆發抗議行動，在此期間，美國海軍陸戰隊曾向示威者開火，這是在外交駐地罕見動用武力的舉動，此舉恐使該國緊張局勢急劇升級。根據路透社獨家報導，在美國與以色列對伊朗發動空襲、斬首哈米尼之後，憤怒的示威者1日突破美國巴基斯坦喀拉蚩領使館外牆。這起事件造成10人死亡。示威者在領事館外高喊「美國去死！以色列去死！」。路透社記者在現場聽到了槍聲，並看到鄰近街道施放催淚瓦斯。社群媒體流傳的影片顯示，至少有一名示威者向領事館開槍，槍聲響起時，血流滿面的示威者紛紛逃離。喀拉蚩一名警官告訴路透社，子彈是從領事館領地內部向外發射的。兩名官員引述初步情報稱，目前尚不清楚海軍陸戰隊發射的子彈是否擊中或擊斃任何人，也不確定包括維安人員、當地警察等其他負責保護使團的人員是否也曾開火。這是美國官員首度證實海軍陸戰隊涉入對示威者開火的行動。省政府發言人漢納尼（Sukhdev Assardas Hemnani）僅表示「安全人員」開了火，並未指明其隸屬單位。通常領事館的日常維安由私人承包商和當地警力執行，海軍陸戰隊的介入顯現出領事館當時面臨的威脅極其嚴重。隨著抗議活動蔓延，全巴基斯坦已報告有26人死亡。當局於2日宣布全國禁止大型集會。目前美國海軍陸戰隊將問題轉給美軍，美軍隨後又轉給國務院，但國務院尚未對評論請求做出回應。巴基斯坦擁有全球第二大的什葉派社群，僅次於伊朗。儘管政府已下達集會禁令，什葉派社群領袖仍號召在拉合爾（Lahore）和喀拉蚩舉行更多抗議活動。目前，通往喀拉蚩領事館的道路已被封鎖，警方嚴密駐守，拉合爾與伊斯蘭馬巴德的美國外交機構也採取了類似的防禦措施。