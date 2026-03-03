我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨王定宇今（3）日被媒體爆料，與名媛劉怡萱過從甚密，傳出民進黨秘書長徐國勇得知此事後，一度表達不滿。對此，民進黨呼籲，從政同志言行都需用更高標準自我規範。媒體報導，王定宇頻繁出入名媛劉怡萱位於台北吳興街、台南住所，王定宇受訪澄清，他與妻子李淑吟已於去年2月底正式協議簽字離婚，目前為單身狀態，並沒有婚內發生任何不正當的事情，與太太至今仍是朋友。相關新聞出爐後，引發外界討論，另有媒體報導，徐國勇知悉此事後，直接破口大罵，「太離譜了！太令我失望了！」而兼任民進黨主席的總統賴清德擬撤銷王定宇的中常委職務，將召開中評會處理。據了解，徐國勇獲知此事後確實有生氣，面對媒體詢問，則強調「我暫時沒有回應」；民進黨表示，相關事件當事人都有所說明，也呼籲從政同志，言行都需用更高標準自我規範。