▲一場「菲辦」直播守護4萬餘移工 「菲辦」贈一分局感謝狀（圖/記者鄧力軍翻攝）

台中市警一分局外事巡官田佩玉日前受邀至馬尼拉經濟文化辦事處臺中分處擔任直播講師，主講「交通安全與反詐騙預防」專題課程，解析常見交通違規樣態與罰則規定，並拆解詐騙集團慣用手法，直播觸及人數高達4萬1,800人次，提醒移工朋友勿輕信詐騙集團話術而淪為車手或共犯。2月24日馬尼拉經濟文化辦事處臺中分處領事事務員馬可羅專程拜會第一分局，代表分處長朱靖雅宣讀並致贈感謝狀。這場直播觸及人數高達4萬1,800人次，刷新菲辦直播歷年紀錄，訊息同步傳遞至全球各地工作的菲籍勞工。螢幕這端，是專業與責任；螢幕那端，是無數在異鄉努力生活的身影。一場宣導，不只是說明法條，更是替他們劃清界線、指明風險。2月24日晚間，馬尼拉經濟文化辦事處臺中分處領事事務員馬可羅專程拜會第一分局，代表分處長朱靖雅宣讀並致贈感謝狀，肯定警方主動跨出機關，將安全送進移工社群。馬事務員表示，菲國在臺移工眾多，但對於法令的了解不多，有時候看到道路的交通號誌容易誤解，因此曾有將機車騎上快速道路的案例，而近期詐騙案件頻傳，部分移工因語言與法令理解落差，容易成為不法集團利用對象。警方透過直播宣導，等於提前築起一道防線，意義重大。警一分局溫馨提醒：「交通規則不是參考書，是必讀教材；詐騙話術不是偶像劇，是高風險劇本。交通號誌不是參考用，來電中獎絕對不是禮物。」第一波麗士將持續秉持積極主動，和駐華單位攜手合作，將執法的觸角伸入外籍移工、僑生、教師等各類族群，把交通安全與反詐騙變成日常習慣，讓我們的專業走出去，安心帶回來，守護，看得見。