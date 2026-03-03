我是廣告 請繼續往下閱讀

選舉將至，也是檢驗的時刻。照理說各政黨應該端出最乾淨、最有說服力的人選，爭取選民認同。然而，近期民主進步黨在地方與中央的接連凸槌風波，卻讓人看見的不是乾淨與能力，而是一連串讓人瞠目結舌的「斷尾求生術」。2024總統大選時，侯友宜陣營就曾直指民進黨內部風紀問題頻傳，甚至直言是「桃花黨」，當時還做了一支廣告，引發不小討論。當時綠營多半嗤之以鼻，認為只是選舉操作與政治攻防；但近來一連串桃色與不倫風波接連爆出，回頭檢視，這樣的質疑恐怕並非空穴來風。先看高雄。民進黨市議員初選尚未正式開打，卻已連環爆雷。左營、楠梓區參選人黃偵琳酒駕事件曝光後退選，本應是一記警鐘，提醒政黨提名把關的重要性；結果沒想到，小港區參選人林浤澤又被揭發涉嫌詐領保險理賠，甚至傳出已向檢方坦承犯行。更令人錯愕的，不只是事件本身，而是他的回應態度。面對詐保爭議，林浤澤全推給阿嬤，強調「與事實有落差」、「已獲緩起訴」，彷彿法律程序暫告一段落，道德責任就可以一筆勾銷。這樣的說法，不僅無法說服社會，反而更加深外界對綠營政治人物「只問過關、不問是非」的負面觀感。再把鏡頭轉向中央。王定宇遭爆與名媛劉怡萱過從甚密，甚至被形容為「共築愛巢」。雖然他出面澄清，強調已於去年與配偶解除婚姻關係，否認婚內不當行為，但整起事件從曝光到說明，仍充滿諸多時間點與細節上的疑問，包括太太社群的婚姻狀態一早才從已婚改成單身，難免讓人質疑是否刻意「切割時間線」來降低政治傷害。更關鍵的是，王定宇的第一時間反應，不是誠懇面對社會疑慮，而是將事件定調為「有人刻意轉移焦點」。這種熟悉的話術，在台灣政壇並不陌生—當問題出現時，先質疑動機、再轉移戰場，最後讓輿論疲乏。只是，這樣的操作，真的還能說服人民嗎？當地方出現酒駕與詐保，中央又陷入桃色爭議，這些個案或許彼此獨立，但放在同一時間軸上觀察，卻呈現出一種令人不安的共通點：對於錯誤的態度，不是反省，而是辯解；不是道歉，而是找理由。更值得注意的是，這些爭議人物，並非邊緣角色，而是正在參選、準備代表民進黨爭取民意授權的人。當一個政黨在提名過程中，接連出現爭議人選，這已不是單一個人問題，而是整體機制失靈。民進黨長期以「清廉」、「改革」自居，對他黨人物的道德標準向來嚴格檢視。如今，當同樣甚至更嚴重的問題出現在自家人身上，卻看不到相對應的標準。這種「雙重標準」，才是真正侵蝕社會信任的關鍵。選民不是不能接受人犯錯，而是不能接受犯錯後毫無誠意的態度。酒駕可以說是「一時失誤」，詐保可以說是「法律認定已結束」，感情爭議可以說是「私人領域」，但當所有事情都用這樣的語言包裝，最後留下的，只是對公共責任的全面逃避。更現實的是，連黨內支持者都開始出現質疑聲音。當基層難以為這些人辯護，當支持者感到尷尬甚至失望，這樣的提名策略，還談什麼贏得中間選民？還談什麼擴大支持？政治不是完人競賽，但至少應該有基本底線。當酒駕、詐欺、情感爭議一再出現，而回應卻始終停留在「我沒錯」或「別人有問題」，那問題就不只是個人，而是民進黨對權力與責任的理解出了偏差。夠了吧。當社會已經看得清清楚楚，當一再重複的酒駕、桃色劇本不再有人買單，與其繼續用話術掩飾，不如真正面對問題、徹底檢討、誠心道歉。否則，再多的選舉操作與辯解，也無法掩蓋最根本的事實—民進黨就是個桃花黨。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com