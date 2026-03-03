我是廣告 請繼續往下閱讀

D68型腸病毒仍在社區活動 疾管署估清明節開始快速升溫

國內腸病毒疫情目前仍處低點，但疾管署提醒，開學後開始升溫，上週已經出現上升跡象，預估清明節開始快速上升，到端午可能達到高峰，後續會反轉向下。建議民眾，要特別留意嬰幼兒及幼童健康情況。疾管署發言人林明誠表示，對於腸病毒疫情，社區中仍具傳播風險。根據疾管署統計，第8週(2月22日至2月28日)門急診就診計2743人次，較第7週(春節期間，1910人次)上升43.6%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察開學後疫情變化。而近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，另持續有其他腸病毒型別如D68型於社區中活動；呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。對於腸病毒的疫情，林明誠指出，預估開學後會升溫，從清明節開始快速上升，預估6、7月，約端午節會出現高峰；但後續會反轉下降，暑假可能會在低點。