▲BoA寶兒公開公司名稱，以及和員工的合照。（圖／IG@boakwon）

BoA開公司當老闆 揮別大公司體制、打造跟粉絲交流空間

BoA原本是SM一姐 精通日韓英3語言

在SM娛樂奉獻超過25年的「一姐」BoA寶兒，去年（2025）年底正式揮別老東家，今年1月結束合約後，今（3）日宣布成立個人經紀公司BApal Entertainment（베이팔 엔터테인먼트），同步公開公司員工合照，親自對外說明未來動向，強調將以更明確的音樂方向與全新架構重新出發，並解釋公司名稱「BoA」結合「pal（朋友）」的概念，是象徵與粉絲一同打造的交流空間。BoA在1月結束與SM長達25年的合作關係後，外界就好奇她下一步怎麼走，如今答案揭曉，她宣布親自設立新公司BApal Entertainment，名稱中的「pal」代表朋友，寓意「BoA與朋友們」，也就是她與粉絲一起同行的概念，核心主旨放在更貼近的溝通與交流，而不是傳統大公司體制下的距離感。對於為何選擇自立門戶，公司聲明說得很直白，BoA為了更清楚實現自己的音樂方向，決定採取全新的結構，這次調整並非外在轉型，而是回到藝人本身的本質，專注形象與音樂內涵的再整頓。公司也補充，BoA多年活動累積的珍貴回憶與經驗，都是她最重要的資產，未來會以過去的學習為基礎，把音樂實力打得更扎實。相關人士則表示，他們尊重BoA深厚的音樂世界與明確願景，將打造最優化的環境，讓她追求的方向能更自然，這番話其實已經講得很清楚，現在工作的主導權都在她自己手上。BoA當年在社區舞蹈比賽被SM娛樂員工發掘，1997年年僅11歲就進公司接受高強度訓練，語言、舞蹈、歌唱同步培養，目標直接鎖定亞洲市場。2000年8月25日，她以首張專輯《ID; Peace B》在韓國出道，13歲就站上舞台，之後把重心轉往日本發展，在當地掀起旋風，成為一整個世代的代表人物。她能同時流利使用韓文、日文與英文，背後是長時間在日本與播音員共同生活，磨練會話能力。她橫跨K-POP多個世代，是Super Junior、少女時代、SHINee、EXO等團體口中的大師姐，從第一代韓流走到第四代，始終站在產業核心。除了音樂成績，她近年也積極拓展戲劇版圖，2024年出演韓劇《和我老公結婚吧》，再度讓觀眾看到她不同表現面向。