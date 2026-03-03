我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇今被爆料疑似婚外情，不過他澄清，去年初已與元配李淑吟離婚，過程很平和，現在還是好朋友，去年8月辦妥相關手續。《NOWNEWS今日新聞》查閱王定宇歷年財產申報，最近一次是2025年7月的《廉政專刊》，當時王定宇的配偶仍是李淑吟，兩人合併申報9百多萬存款與有價證券，不過王定宇另有負債近9百萬元，離婚後恐需自行面對債務。王定宇2016年擔任立委後首度財產申報，身家也首度曝光，當時財產只有存款約237萬元，特別的是，當時是由李淑吟背房貸942萬元，並註明是2013年七月購屋，但2018年3月時新的財產申報，王定宇存款247萬相差不遠，但房貸942萬房貸竟已還清。2019年3月，王定宇存款少了1百萬，主因是夫妻開始大量投資股票，有價證券的金額增加，李淑吟當時的投資集中在鋼鐵股。同年，王定宇也向玉山銀行貸款487萬周轉金。2020年3月，李淑吟股票融資189萬、2021年財產變化不多；2022年李淑吟多了幾筆土地，王定宇新增一筆699萬周轉金，加上李淑吟股票融資，兩人債務高達1千1百多萬2023年財產申報，李淑吟債務已還清，剩王定宇背9百萬債務，再到最新一次申報，王定宇存款大幅增加到近7百萬元，但多年來債務都維持在近9百萬左右。王定宇2021年曾與民進黨台北市議員顏若芳爆發同居疑雲，當時他曾被爆料，王定宇2019年與2020年財產申報資料一模一樣，王定宇說，是監察院申報人員誤觸資料，導致兩年財報完全一模一樣，不過監察院反駁，網路財產申報只有本人經手，監察院不會誤觸。