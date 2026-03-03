我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列於上週六動手襲擊伊朗，德黑蘭當局迅速反擊，中東緊張局勢持續升級，目前還看不出戰事會在何時結束的跡象，對此，美國總統川普（Donald Trump）今（3）日表示，美國幾乎擁有「無限量」的軍火庫存，足以讓戰爭「永遠」打下去並取得勝利。川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「美國的軍火庫存，在中階與中高階武器方面，從未像現在這樣充足、品質這麼好，正如今天有人告訴我的，我們幾乎擁有取之不盡、用之不竭的這類武器供應。僅憑這些庫存（而且比其他國家最精良的武器還要更好！），戰爭就可以「永遠」打下去，而且會非常成功」。川普指出，「在最高端武器方面，我們也有不錯的儲備，但還沒有達到最理想的程度」。川普表示有大量高階武器存放在海外地區，並批評前總統拜登把時間與金錢都花在烏克蘭總統澤倫斯基身上，免費送出價值數千億美元的裝備後「卻沒有補回來」。川普最後強調，「幸運的是，我在第一任期內重建了軍隊，並且現在仍在持續進行。美國已經備妥軍備，準備大獲全勝！」