「市長沒來沒關係，漢堡可樂要來！」這句來自成功嶺新兵的幽默玩笑，道出了台中市役政服務最接地氣的一面。台中市每年服務超過一萬名役男，業務量高居全台第二，卻能連續四年奪下中央兵役節「績優單位」殊榮。市長盧秀燕3日於市政會議肯定民政局團隊，不只展現高效率的數位轉型，更用滿滿的人情味與創意，化身役男最溫暖的靠山。為減輕新兵入伍前的焦慮，民政局長吳世瑋表示，市府推出多項「數位法寶」。其中，全國首創的「新兵樂－兵役體位區分查詢系統」將艱澀法規化為生動圖表，並提供線上試算體位功能，宛如入伍前的最強攻略本，上線至今瀏覽人次已突破463萬。此外，「徵兵處理進度查詢系統」讓役男透過手機就能隨時掌握進度，查詢人次也衝破86萬，大幅提升便利性。市府更前進校園舉辦35場巡迴講座，協助青年學子提早規劃生涯。除了線上服務，市府的實體關懷更是接地氣。盧秀燕市長視役男如自家子弟兵，近年來親赴成功嶺探視超過一萬名台中役男。有趣的是，經役男學長票選最受歡迎的慰問品，竟是「漢堡加可樂套餐」。盧秀燕笑說，吃習慣部隊團體伙食後，這口熟悉的滋味成了最療癒的鼓勵。甚至在疫情期間市長無法親自探訪時，役男們那句「市長不來沒關係，漢堡可樂要記得來」的打趣喊話，更成了役政服務中最溫馨逗趣的插曲。吃飽喝足之餘，市府的入伍大禮包也充滿巧思。民政局特別準備了依陸、海、空軍設計不同款式的「迷彩電子錶」。考量軍中無法隨時使用手機看時間，這支錶瞬間成為菜鳥們集合、操課的實用神器。自108年迄今已送出超過7.5萬支，不僅陪伴役男度過軍旅歲月，更成了台中子弟兵彼此相認的「專屬印記」，許多人退伍後仍捨不得摘下。從入營前的貼心系統，到新訓期間的速食與手錶，台中市政府將「政府關心、役男安心、家屬放心」化為具體行動。未來市府將持續精進行政效率，穩居全國役政前段班，做台中役男最給力的超級後盾。