今（3）日農曆正月十五為元宵節，傳統習俗會吃湯圓象徵「團圓」、「圓滿」與「幸福」，其中桂冠湯圓熱銷多年，不過根據家樂福熱銷榜單指出，義美湯圓花生、芝麻、紅豆、小湯圓也連續幾年榜上有名。家樂福今年元宵節也推出指定湯圓單盒特價42元；全聯桂冠湯圓則有每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元。
家樂福湯圓熱銷排行榜
家樂福透露元宵節湯圓熱銷榜單，桂冠湯圓（鮮肉／花生／芝麻），除了桂冠湯圓霸榜外，還有義美湯圓（花生／芝麻／紅豆／小湯圓）。2025年冬至時義美湯圓芝麻口味更一口氣擠上熱銷榜第三名，義美湯圓花生口味則是排名第四，不過冠軍跟亞軍，還是由桂冠湯圓芝麻、花生霸榜。
且今（3）日桂冠湯圓、義美湯圓均一價42元，其中桂冠湯圓系列再享OPENPOINT點數15倍送，義美小湯圓（全素）OPENPOINT點數10倍送。
即起至3月30日前，還有指定水餃買一送一，包括「晶鈺冷凍豬肉手工水餃」（平均單件94.5元）、「雙麟冷凍手工水餃」（平均單價99元）。
全聯福利中心湯圓熱銷排行榜
全聯2025年也曾公開湯圓熱銷排行榜，賣場湯圓類別熱銷榜單由桂冠拔得頭籌。
Top1：桂冠湯圓-芝麻
Top2：桂冠湯圓-花生
Top3：桂冠冷凍小湯圓
Top4：桂冠湯圓-鮮肉
Top5：桂冠芝麻小湯圓
今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。
資料來源：全聯、家樂福
我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福透露元宵節湯圓熱銷榜單，桂冠湯圓（鮮肉／花生／芝麻），除了桂冠湯圓霸榜外，還有義美湯圓（花生／芝麻／紅豆／小湯圓）。2025年冬至時義美湯圓芝麻口味更一口氣擠上熱銷榜第三名，義美湯圓花生口味則是排名第四，不過冠軍跟亞軍，還是由桂冠湯圓芝麻、花生霸榜。
即起至3月30日前，還有指定水餃買一送一，包括「晶鈺冷凍豬肉手工水餃」（平均單件94.5元）、「雙麟冷凍手工水餃」（平均單價99元）。
全聯福利中心湯圓熱銷排行榜
全聯2025年也曾公開湯圓熱銷排行榜，賣場湯圓類別熱銷榜單由桂冠拔得頭籌。
Top1：桂冠湯圓-芝麻
Top2：桂冠湯圓-花生
Top3：桂冠冷凍小湯圓
Top4：桂冠湯圓-鮮肉
Top5：桂冠芝麻小湯圓
今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。