又有狗狗畫家誕生！邊牧Lucky第一幅畫作跟師兄合作

▲Lucky專心聽從主人的指令成功寫出自己的名字。（圖／IG@omarvonmuller）

▲Lucky（左）與師兄Monkey（右）合力繪製出「夕陽下的十字架」。（圖／IG@omarvonmuller）

Lucky多久能夠出師？師兄Monkey只花半年成為大畫家

▲狗畫家Monkey學畫畫半年就能畫出足球巨星C羅的寫實肖像畫。（圖／IG@omarvonmuller）

狗界畫家又有新生力軍！國外知名訓犬師穆勒（Omar Von Muller）近期在社群上分享，正在培養第二隻狗狗成為畫家，邊境牧羊犬Lucky在短時間內已經學會寫自己的名字，而且第一幅作品更與師兄Monkey合作，繪製出「夕陽下的十字架」，超美的作品也讓大批粉絲相當期待Lucky未來的成長！擁有40年動物訓練經驗的訓犬師穆勒（Omar Von Muller），繼比利時牧羊犬Monkey之後，近期又培養出狗狗畫家新星！今年2月底他在IG上發出新影片，但主角卻是邊境牧羊犬 Lucky ，牠已經學會咬著畫筆，並在引導之下寫出自己英文名字。隨後在2月28日，Lucky第一次作畫開始了，不過牠還在學習階段，因此這幅作品與師兄Monkey合作，先由Lucky繪製背景，成功繪製出黃昏下夕陽照射得獨特色調。隨後換師兄Monkey接手，開始繪製小山丘、地面上的植被，最後則是三個十字架，兩犬一人合力完成這幅「夕陽下的十字架」，最後狗狗與主人穆勒也在作品上留下掌印，以此紀念這幅Lucky狗狗畫家生涯第一幅作品。看完Lucky畫畫進步神速的表現，不少粉絲也留言鼓勵「相信Lucky很快就會創造新歷史」、「Monkey現在有小師弟了」、「超聰明的狗狗」、「我們即將見證另一隻狗狗畫家的誕生」。至於Lucky要學習多久才能成為更厲害得狗狗畫家呢？過去師兄比利時牧羊犬Monkey是在2024年底才開始學畫畫，但過不到3個月就已經從簡單線條的抽象派圖畫，進化到可以繪製出超精緻的人像。更在2025年8月成功繪製出葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的肖像，直接在全球爆紅，成為21世紀最強狗狗畫家。