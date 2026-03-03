不肖業者非法棄置垃圾行為層出不窮，為嚇阻違法行為，台北市環保局著手修正檢舉獎勵辦法，將檢舉一般事業廢棄物的獎金占罰鍰比例由原本40%提高到75%，等於成功檢舉者可拿到至少4500元。
台北市環境保護局環保稽查大隊大隊長顏伶珍今（3）日表示，考量非法棄置事業廢棄物對環境影響嚴重，在參考鄰近縣市獎勵辦法後，正著手修正「台北市檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，提高檢舉獎金占罰鍰的比例。
環保局指出，依據修正草案，一般事業廢棄物違反貯存清除處理方法及設施標準的檢舉獎金，將從40%調升至75%，若檢舉成功，檢舉人至少可獲得4500元獎金；有害事業廢棄物的檢舉獎金則從50%調升至75%，換算獎金最低從3萬元提高至4萬5000元。
若檢舉未經許可從事廢棄物清除業務的非法業者，檢舉獎金也會從最低罰鍰6萬元的30%調升至75%。不過，隨地吐痰或亂丟菸蒂的檢舉獎金則從罰鍰的30%調降至10%。
顏伶珍表示，違法棄置廢棄物的檢舉難度較高，但對環境負擔也較大，所以除了政府主動稽查，期盼藉此鼓勵民眾發揮正義感，至「台北市環保局民眾檢舉違反廢棄物清理法管理系統」網站提出檢舉。
顏伶珍說，收到檢舉後，環保稽查大隊將進行查處，並在受處分人繳交罰款後，通知檢舉人領取獎金事宜，1月核發金額共約40萬元，檢舉人數約200人，其中違規項目多為隨地亂丟菸蒂。
