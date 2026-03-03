我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄第二監獄典獄長陳憲章2月27日上午行經高雄大樹區時，遭一名退休的王姓前部屬當街攔截，王男不僅出言羞辱，更揮舞折疊鋸、拉扯陳男衣領作勢攻擊，所幸最後未造成傷亡，事發後，陳憲章隨即前往派出所報案，警方研判王男因在職期間受處分而心生不滿，訊後已依恐嚇罪嫌將其移送法辦。根據《墨新聞》報導， 2月27日上午8時許，高雄第二監獄典獄長陳憲章，行經高雄市大樹區時，突遭一名已退休的王姓管理員攔下，對方不僅當眾以言語辱罵，更情緒激動地從機車置物箱中掏出「折疊鋸」瘋狂揮舞，甚至一度上前拉扯陳憲章胸衣領，作勢要攻擊，所幸最終並未實際出手傷人。回憶事發當下，陳憲章表示，身為公務人員，當時選擇冷靜處理，避免衝突升高，因此第一時間他以確保人身安全為優先，事態平息後，他也立即到大樹分駐所提告王男恐嚇及公然侮辱。對此，警方初步研判，王男疑似因過去在職期間曾遭處分，離職後對此深感不滿，才憤而向昔日上司陳典獄長嗆聲。警方獲報後28日迅速通知王男到案說明並製作筆錄。全案訊後依恐嚇罪將王男移送地檢署偵辦。