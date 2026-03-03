我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁定總統川普實施的關稅無效，川普隨即簽署公告，改對全球課徵10%關稅，國民黨則呼籲，應爭取重啟談判空間。對此，行政院副院長鄭麗君今（3）日表示，目前並沒有重啟談判的國家，而先前沒有達成協議的國家，政府推估，他們會面對更多、更沉重的變數。立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判結果及其影響」專案報告並備質詢。民進黨立委吳思瑤質詢時表示，民進黨2月的民調顯示，不分年齡，超過74.1%民眾，期待國會盡快審議通過台美關稅談判結果，雖然在野黨有人在倡議要重啟談判，但這就是陷國家於不義的愚蠢、無知的作法，而這是藍營有志之士，劉寶傑、黃暐瀚，甚至是前立委許毓仁說的。吳思瑤詢問，世界各國，有哪一個國家要重新談判？要退回協議？鄭麗君回應，目前是並沒有，非常清楚的，上個階段Art跟MOU的談判結果，就是未來面對美方新的替代政策工具下，最有力的基礎，而美方也表達說，內部因應新的法律工具後，會通知相關的貿易夥伴。鄭麗君說，面對後續新的政策工具底下，已經達成協議的國家，能持續爭取鞏固結果，相對地，沒有達成協議的國家，政府推估，他們會面對更多、更沉重的變數。