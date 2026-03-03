我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒。媒體報導，「熟稔兩岸法律的官員」指出，公部門將向法院提出當選無效之訴。對此，李貞秀今（3）日嚴正回應，相關說法刻意混淆行政程序與法律身分事實，是對法律概念的扭曲解讀。李貞秀表示，他於1999年依法取得中華民國戶籍，早在當時就已經放棄大陸戶籍，所有權利行使均依主管機關當時的認定辦理。將補交文件時間解釋為身分重新起算日，根本違背法律常識。難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎？李貞秀說，「補證，不是身分重新取得。任何有一點法律概念的人，都不敢用這種方式質疑既存二十多年的法律身分與權利行使。」對於傳出將提起「當選無效之訴」，尊重機關提出司法程序的權利，她尊重司法，也相信國家的司法制度會依法獨立審理、做出公正判斷。李貞秀指出，但行政機關不能拿司法當作政治鬥爭的工具，在司法尚未作出裁判前，透過匿名放話、預設違法立場、甚至以「雙重身分」進行政治定性，若制度需要修正，可以公開討論；若法律有爭議，可以交由司法釐清。但不應在選舉完成、公告當選後，透過政治操作推翻人民的選擇。不要再愚弄、看不起選民的智慧。民眾黨立院黨團表示，無從考究該報之訊息來源為何，但該報導凸顯政府官員不知法、不懂法，胡言亂語釋放錯誤訊息給媒體，難怪不敢掛名，貽笑大方。民眾黨指出，首先，官員發言前應對憲法有基本了解，在我國憲法中，中華民國「不承認」中華人民共和國；其次，因兩岸特殊狀況，兩岸人民到對岸定居後，在註銷了原設戶籍的同時，就必須收繳或註銷國民身分證和護照，「兩岸人民為單一身分或單一戶籍制，因此根本不存在雙重國籍問題」，法律有其規範與沿革，並非可由不懂法不知法的官員恣意歪曲解釋之，某機關若真要提出當選無效之訴，只會讓該國家機關淪為眾人笑柄。