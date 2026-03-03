我是廣告 請繼續往下閱讀

兆豐金控去（2025）年稅後淨利350.38億元再創歷史新高。展望2026年，兆豐金董事長董瑞斌今（3）日表示，除了持續擴散集團效益外，亦力挺政策走向，期許馬年獲利再上一層樓。至於美伊開戰，他認為，除非升級為區域型戰爭波及更多國家及油田設施，若戰爭沒有進一步發展，應屬短期影響，目前兆豐在中東曝險部位約500億元，主要集中在卡達，非衝突核心，暫無降低曝險規畫。針對美國關稅不確定性，董瑞斌則強調，兆豐金將結合海內外分行連動及客戶引介能力，除掌握半導體、高科技客戶及其供應鏈赴美設廠商機外，亦將結合政策支持工具，降低融資風險、提供企業供應鏈跨國佈局所需的在地化與跨境金融服務。此外，「打詐2.0」及高資產客戶財富管理業務，也是兆豐金今年持續耕耘的重點業務，其中兆豐銀行去年領先業界推出「T+2延後交易猶豫期」、率先導入「68017」認證簡碼及與Whoscall合作綠勾勾認證、ATM臉部辨識阻詐及「低餘額關帳」機制等，去年全年成功阻止詐騙案件累計達339件，攔阻金額突破新臺幣3.45億元。另一方面，兆豐銀行也響應金融監督管理委員會打造台灣為亞洲資產管理中心的政策，除進駐高雄資產管理專區外，也領先發行連結台股的保本型結構商品，114年財富管理收入年增超過15%，今年1月財富管理收入年增率52%，今年全年將以成長20%以上為目標，而兆豐證券也是首家獲准進駐高雄專區的公股券商。董瑞斌表示，面對國際政經局勢變幻莫測，兆豐金今年仍將持續專注保持企金競爭優勢，同時聚焦多元獲利、深化海外布局，精準掌握資產管理業務的巨大商機，期許兆豐金融集團在馬年獲利再衝刺、續創新高。至於美伊開戰，股、匯市出現波動，新台幣兌美元昨日收盤大貶1.8角，今日盤中再重貶逾2角，貶破31.6元，董瑞斌分析，主要是資金轉進避風港，帶動美元指數走強，是美元的問題，不是新台幣的問題，而且應該只是短期現象，若戰事情勢穩定下來，匯率就會回到長期平均水準。董瑞斌認為，現在就要看伊朗是否封鎖整個荷姆茲海峽的能力，就目前來看，美伊戰事影響有限，對台灣物價直接衝擊也有限，以生產者物價指數（PPI）來說，水電燃氣權重約7%，即便相關價格上漲10%，對整體物價影響約僅0.7個百分點，除非情勢升級為區域型戰爭，波及更多國家與油田設施。對於油價走勢，董瑞斌指出，關鍵仍在供給是否實質中斷。若荷姆茲海峽未被有效封鎖，原油仍可正常出口，國際油價衝擊將屬短期波動，而台灣的油價與電價受到政府高度掌控與調節，對物價直接衝擊可控，除非出現第二波哄抬價格或人為炒作，否則單純能源成本上揚對通膨影響仍屬可控。