▲2026高雄春天藝術節首檔歌仔戲系列節目，邀請薪傳歌仔戲劇團推出精彩好戲《幽戀牡丹》。（圖／高市府文化局提供）

2026高雄春天藝術節首檔歌仔戲系列節目，將於4月18日、19日於高雄駁二正港小劇場，邀請薪傳歌仔戲劇團推出精彩好戲《幽戀牡丹》。《幽戀牡丹》改編自明代瞿佑《剪燈新話》與日本江戶時代「三大怪談」之一的《牡丹燈籠》，由傳藝金曲獎得主編導─李季紋操刀，攜手歌仔戲國寶藝師─廖瓊枝，製作人─蔡欣欣共同打造。高市府文化局局長王文翠表示，「春藝」歌仔戲系列節目長年作為推廣本土戲曲的重要舞台，不僅培植創作人才，也讓更多觀眾重新認識歌仔戲的魅力，今年首檔歌仔戲節目從駁二正港小劇場出發，藉由實驗性空間的近距離張力，打破大舞台的框架，讓觀眾體會歌仔戲曲細膩、創新的一面，並且感受歌仔戲在當代的全新多元風景。《幽戀牡丹》劇情描述金陵書商喬慧生白日安分打理書坊，入夜後卻屢見詭異燈影，將他與花魁牡丹的舊緣再度牽回人間，其妻子金蓮疑雲暗生，竟撞見丈夫與白骨幽影相擁—原來喬慧生早年於杭州西冷橋邂逅牡丹，牡丹相思而亡，化作「情魂」追隨至今。道士王巽風奉命下山鎮煞，卻揭開一樁掩埋三年的貪念：昔日雨夜，貧僕夫婦為了財物拆符換像、偷天換日，致使活人步入死局，亡魂無所歸依。當「牡丹」與「金蓮」在同一副軀殼間相互拉扯，真假、情義與罪孽交纏成網，眾人終須為所貪之財、所求之愛付出代價。編導李季紋表示，這齣《幽戀牡丹》是一個「改編的再改編」過程，明代的鬼怪小說在日本生長出變體，如今再重新述說創造屬於當代歌仔戲的舞台。她認為《幽戀牡丹》繼承了戲曲以幽冥世界抒情、虛實交融的傳統，更希望點染一瓣新色，對旦角表演藝術進行更深層的探索，此次更榮幸邀請戲劇顧問林于並教授參與創作，結合「正在動映」的影像強項，激發傳統戲曲的新想像。在演員陣容上，《幽戀牡丹》呈現了一場傳藝金曲得主的精采飆戲。飾演女主角「金蓮／牡丹」的張孟逸，曾蟬聯第28屆及第36屆傳藝金曲獎「最佳演員獎」；而飾演「喬慧生」的江亭瑩，則是第36屆「最佳青年演員獎」得主。本劇將歌舞伎中複雜的男女關係揉捻集中，構築迷離的「四重關係」，從平凡安穩的「世俗夫妻」，轉向慧生與幽魂牡丹間禁忌色彩的「幽冥外遇」；最具挑戰性的在於金蓮在守護家庭時陷入「自我與分身」的靈魂交融，她的性格越來越像牡丹，導致原本的自我逐漸消失；而丈夫喬慧生也分不清現實與幻想，陷入「人鬼難辨」的深邃迷宮。兩位金獎演員在一連串心理跨度中同台飆戲，細膩揣摩人性在利益前的賭注與艱難選擇。《幽戀牡丹》席位完售倒數中，節目購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站或逕洽演出劇團，各檔節目均有優惠及文化部青年席位優惠，更多節目資訊請上高雄春天藝術節官網及臉書粉絲專頁查詢。