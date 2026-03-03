我是廣告 請繼續往下閱讀

疾管署今（3）日說明，目前社區中流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，且A型、B型流感共同流行。而上週類流感門急診就診人次較前一週上升59.4%。近期日、韓的流感處在高點，而世界棒球經典賽（WBC）則於近日在東京舉行，疾管署提醒，日本流感主要以B型為主，另外也要留意感染性腸胃炎第8週病例為近5年同期最高。依據疾管署監測資料顯示，第8週(2/22-2/28)類流感門急診就診計9萬4085人次，較前一週上升59.4%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察後續疫情變化；另上週(2/24-3/2)新增10例流感併發重症病例(9例H3N2、1例A未分型)及6例流感併發重症死亡(5例H3N2、1例B型)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型(含H1N1及H3N2)為多，B型占比持續上升且第5至6週實驗室陽性件數均已高於A型H3N2。本(114-115)流感季累計555例重症病例(123例H1N1、410例H3N2、2例A未分型、20例B型)及111例死亡(25例H1N1、83例H3N2、1例A未分型、2例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占61%)及具慢性病史者(占83%)為多，83%未接種本季流感疫苗。全球流感陽性率下降，但鄰近日本及韓國近期處高點，主要流行型別為B型。林明誠說，WBC棒球賽近日於東京舉行，提醒前往觀賽的國人要留意，麻疹疫情有上升跡象，今年截至第8週累計報告71例，為2020年以來同期累計最高，以10至19歲居多，近期病例多分布於愛知縣、新潟縣及東京都。林明誠提到，流感部分，疫情處在高點，全國病例數逾13萬例，主要型別為B型。而本流感季疫情於去年11月下旬達到高峰後，於年底下降，自今年1月起上升。至於感染性腸胃炎，林明誠說，第8週感染性腸胃炎為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，而東京都第8週疫情上升，為近5年同期最高。