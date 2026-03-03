我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭衝突持續升溫，導致國際油價大漲，外界也十分關心戰爭風險是否也將衝擊電價跟著上漲？金仁寶集團總裁許勝雄認為，短時間戰爭反映石油現在的價格，但長期而言還是看經濟，今年全球經濟成長率還是在穩定的狀況，「我想政府不會急著在電價裡面去大動干戈。」工商團體於今（3）日舉行「115年工商團體春節聯誼會」，許勝雄今日在會前接受媒體採訪時表示，針對戰爭影響，他表示，這件事情當然是一個不幸的結果，但兩個軍事強國對一個國家，這個戰爭大概也不會太過擴大。因為伊朗和其他的回教國家，也是有打到其他國家去，造成民族主義抗爭的一些社會效應，另外一些國家可能心有餘而力不足。許勝雄指出，像是俄羅斯，目前只專注在俄烏戰爭，所以，他判斷，這個戰爭大概也不會延續太久，影響應該也不會太大。​許勝雄認為，石油價格短時間是反映出現在的狀況，但長期而言，還是要看經濟。經濟如果上來，當然就可以帶動需求，但若是經濟沒有上來，其實石油漲價就不需過於讓人擔心。他說，今年全球經濟成長率（GDP）大概維持在3.1%至3.3%左右，還是處於穩定的狀況，政府不會急著在電價裡面去大動干戈。