我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F-15EX戰機。（圖／波音公司官網）

▲日本航空自衛隊F-15J戰機。（圖／日本航空自衛隊）

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。2日傳出有美軍戰機在科威特墜毀，美軍中央司令部晚間證實，3架F-15戰機在科威特遭友軍擊落，6名飛行員彈射逃生，安全獲救。美國媒體曾選出史上最強5款戰機，其中F-15為現役戰機中最強者，至今擊落100多架敵機，仍未有在空戰中遭到對手擊落紀錄而奪冠。美國在1960代越戰中以F-4戰機對抗北越MiG-21戰機，蘇聯在1967年展出MiG-23與MiG-25兩款高性能戰機，使得美國空軍大為震驚，為了確保制空權，美軍決定研發新一代空優戰機。在激烈的競爭下，美國空軍1969年12月宣布由麥克唐納道格拉斯（McDonnell Douglas，1997年被波音公司合併）得標，首架F-15A於1972年試飛成功，1976年正式進入美軍服役。F-15剛問世時價格約3000萬美元，但經過不斷升級、通貨膨脹，價格持續飆漲。最新型號的F-15EX單機價已達9000萬美元（約30億台幣）。F-15為吸取F-4戰機在越南作戰經驗推出的後繼機型，同樣為雙發動機重型戰機，4個翼下掛架, 機身掛架以及適形油箱掛架共計23個硬點掛載能力高達29,500磅（13,400公斤），可掛載包含AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈或是核子彈頭，與3個副油箱。自1976年服役之後，以優異的機動性、雷達和視距外打擊能力，被公認為綜合性能最強的戰機， 創下104:0空戰紀錄，其主要戰績由以色列在1982年黎巴嫩戰爭，以及美國空軍在波斯灣戰爭中所創下。儘管蘇聯之後推出Su-27與美國F-22綜合性能早已超越F-15，但是至今沒有一架F-15在空戰中被擊落，足以證明F-15性能之優異。美國《國家利益》(National Interest)2012年時曾評比F-15為史上最強戰機之一。以色列空軍擁有F-15A、B、C、D型機，目前最新型爲F-15I，改良自美軍F-15E「打擊鷹」 （Strike Eagle）戰機，以色列在2024年向波音公司採購25架F-15IA戰機，同時將現役F-15I升級成F-15I+，透過提升載彈量維持作戰優勢。在2025年6月空襲伊朗行動中，以軍F-15I飛越1500公里實施攻擊，卻未遭遇伊朗抵抗。由於F-22隱形戰機數量不足、F-35開發過程延宕，以及F-15C/D機隊老化，波音以F-15E為基礎生產F-15EX 鷹式二代（Eagle II）戰機，而且F-15現有70%零件都可用在F-15EX上，能夠讓地勤人員以最快速度轉換機種維修。F-15EX結合了多個現有F-15升級項目中的技術成果，如有源陣控相列（AESA）雷達、紅外搜索與跟蹤系統（IRST）和EPAWSS電子戰系統，並結構強化，機體壽命達20,000小時、新型座艙與飛控系統，以及先進飛彈與炸彈掛架，該系統使F-15EX可掛載多達22枚空對空飛彈，成為名符其實的「飛彈卡車」。儘管F-15EX在對抗最新型防空系統方面的生存能力不及第五代戰機，但它仍可在空優任務中作為補充力量，承擔本土與空軍基地防禦任務、在防空力量有限的區域執行禁飛區巡邏，並可在前線為隱身戰機提供支援，發射超大型防區外武器。F-15EX 2021年完成首飛，原本F-15EX預計採購144架，但在空軍與國會討論後降為98架，首批4架於2023年完成交付。美軍戰機在科威特墜毀，美軍中央司令部證實3架F-15戰機在科威特遭友軍擊落，6名飛行員彈射逃生，安全獲救。在此之前，日本航空自衛隊也曾發生誤擊事件。1995年11月22日，一架小松基地第303飛行隊F-15J在訓練中，被另一架F-15J發射AIM-9L響尾蛇飛彈誤擊落。事後調查發現，長機在模擬攻擊中有2次按下飛彈發射鈕。此次事故對整個航空自衛隊F-15J/DJ機隊運作影響超過半年，一直到1996年7月小松基地才恢復正常戰備。肇禍的飛行員也被永久停飛，這起事故也被列為F-15戰機第一起被空對空擊落事故。