立法院中興大樓稍早發生訪客喝醉酒打警察意外，駐守立法院的保六總隊緊急派警察壓制，目前立法院正在了解狀況。據了解，今天下午3時30分許，立法院中興大樓地下1樓，有喝醉酒的訪客喧鬧從B1入口闖入，沒想到竟然毆打警察跟總務處管理科長，還罵說「警察沒讀書、要叫律師」根據助理提供照片，現場有6名警察緊急壓制，目前已經被帶走。據助理透露，現場動靜太大，有多人圍觀，另外也有助理急忙要辦公室裡的立委先不要出去，維護人身安全。對此，總務處長廖炯志表示，下午有民眾從中興大樓外部意圖進入，未帶證件被員警詢問，該民表達洽公，請但請求換證卻不耐煩攻擊同仁，經現場處理下，通報中正一分局員警到場處理，該民眾情緒激動，又再次跟同仁發生扭打，遭員警制伏，移送派出所偵辦。至於積極保衛立院安全的警察是否有在過程中受傷，廖炯志說，被毆打的警察同仁，沒有顯著傷勢，但立法院會表達慰問，也會請警政署保六總隊與以敘獎。