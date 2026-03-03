我是廣告 請繼續往下閱讀

超萌巨型姆明暫時下班囉！因應東北季風帶來6級以上強陣風，為確保設施與民眾安全，台中國際會展中心外高達20公尺的「姆明（Moomin）」氣偶，自即日起（3日）至13日採取預防性消氣措施。想一睹姆明風采的民眾請稍候，台中市政府預計於3月14日視天候讓他重新亮相，呼籲粉絲出發前先查詢官方公告以免撲空。台中市經發局說，會展中心外牆為大面積連續帷幕牆設計，當東北季風沿著牆面流動時，容易產生俗稱「大樓風」的「建築物風場效應」，導致局部瞬間陣風比一般空曠區域還要強勁。為了避免氣偶承受過大風壓與拉扯風險，現場不僅設置即時風速監測儀，更建立專屬的「姆明氣偶保護機制」，只要監測到瞬間陣風達5級以上，就會立刻啟動洩壓消氣程序。這次的暫停展出，正是基於科學數據所做的嚴謹決定。這座巨型姆明自2月27日配合婦幼展開幕回歸後，迅速掀起打卡熱潮。內行的粉絲會前往會展中心4樓室內最佳拍攝點，與姆明來個可愛的「大眼對視」；而在戶外，雖然多數角度只能看見姆明圓滾滾的背影，卻也意外引發網友趣味討論與迷因創作，為會展中心帶來超高人氣。經發局提醒，巨型姆明預計將於3月14日恢復充氣展出，但實際時間仍會依當日風速狀況彈性調整。建議民眾出發前，先至台中市政府官方LINE、會展中心官網或粉絲專頁確認最新公告，掌握第一手資訊。