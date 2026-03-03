我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰事擴大，避險資金湧入美元，美元指數衝破99，加上台股大跌771點，外資在台股賣超近千億元，創史上第三大賣超，新台幣兌美元今（3）日爆量重貶破31.6元，一度來到31.64元，大貶2.09角，終場收31.609元，貶值1.78角，為近1個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量爆增至30.98億元。累計2個交易日新台幣兌美元已重貶3.58角。就國際匯市來看，今日美元指數大幅走揚破99，一度來到99.07，亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶到157.59，目前在157.41附近，韓元兌美元也貶到1473.9，目前在1471.72盤整，離岸人民幣兌美元也一度貶到6.9031，目前回到6.8988附近。新台幣兌美元今日也持續重貶，在美元指數大幅回升，加上台股大跌及外資撤出，新台幣兌美元也進一步貶破31.6元，一度來到31.64元，大貶2.09角，終場貶幅收斂至2角內，以31.609元作收，貶值1.78角，也創2月7日以來收盤新低價。外匯專家李其展認為，如果今晚美股破2月中低點的話，會讓市場的風險意識進一步提升，再加上美元指數回到近1個多月高點，美元可望向上挑戰，不過，新台幣貶速有點快，還是要小心，留意外資動向。對於新台幣大貶，兆豐金董事長董瑞斌表示，主要是資金轉進避風港，帶動美元指數走強，這是美元的問題，不是新台幣的問題，應該只是短期現象，若戰事情勢穩定下來，匯率就會回到長期平均水準。