我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列和伊朗爆發軍事衝突，中東局勢升級，外界擔憂油價將飆升進而衝擊全球經濟。對此，諾貝爾經濟學得主保羅克魯曼（Paul Krugman）表示，美伊衝突不太可能讓1979年的能源危機重演，對今日世界而言，油價對經濟的衝擊不會像當年那麼大。但是，克魯曼也示警美伊衝突的另外兩項潛在風險，帶來的後果同樣不可掉以輕心。克魯曼在他個人社群媒體發文分析美伊衝突對經濟的影響，克魯曼開門見山表示，幾乎所有人都認為新一輪美伊衝突不會重演1979年的能源危機，「而且他們很可能是對的」。克魯曼強調，今日中東石油產能佔全球產能約31％，依舊是最重要的產油地區，伊朗對周遭國家發動的無差別攻擊肯定會對其他海灣國家的石油貿易造成影響，包括對荷姆茲海峽的潛在封鎖措施等等，然而，無論伊朗怎麼破壞當地石油貿易，對經濟的衝擊都不會像當年那麼大。克魯曼解釋，首先是當今主要經濟體對石油的依賴程度已經遠低於70年代。以美國為例，如今和70年代相比，美國經濟規模成長了兩倍，但石油消耗量則保持大致相同，顯示GDP對石油的依賴程度降低，這意味著即使油價真的大幅上漲，造成的經濟損失也不會像過去那麼大。再來，1979年的能源危機很大程度是因為當時全球已經飽受高通膨之苦，任何物價的風吹草動都會引發連鎖反應，而如今，雖然通膨仍高於美國聯準會認定的2％目標水準，但通膨危機已非大多數人最關心的問題，因此物價的波動造成的影響也可能只是暫時的。然而，克魯曼強調美伊新一輪衝突仍有兩個潛在風險，可能會對今日經濟造成嚴重衝擊。第一是金融脆弱性。和1970年代相比，美國金融體系的監管已經大幅鬆綁，因此戰爭有可能引發金融體系的混亂，尤其是來自私人信貸的違約風險。如今美股正處在估值的高峰，任何因戰爭造成的經濟損失，都有可能戳破泡沫，「伊朗戰爭會引發更廣泛的金融危機嗎？我不知道，但感到擔憂似乎並非危言聳聽」。另外，美伊衝突的另一風險就是，如今中東在全球經濟的重要性已非單純的產油國，尤其是杜拜，今日杜拜不僅是全球金融體系的重要節點，也是許多國際超級富豪的避風港，杜拜機場是全球最重要的交通樞紐之一，美伊衝突若導致杜拜陷入混亂，造成的連鎖反應可能會對世界經濟構成另一個風險。克魯曼最後強調，「我不想危言聳聽，但我確實擔憂人們對這場戰爭帶來的經濟風險過於掉以輕心」。