周末還沒想好去哪玩嗎？Gogoro 這次和《玩具總動員》玩真的！雙雙聯手把台北松菸變成大型遊樂場，「Gogoro 玩樂總動員」於3 月 6 日至 3 月 8 日限時登場，而且超佛心全程免費開放，不用買門票就能一秒走進玩具總動員的動畫世界，絕對是今年春季信義區最受矚目的打卡熱點！一進場最難忽視的就是豎立在廣場前、高達四米五的「拯救三眼怪」巨型火箭！不只超好拍還暗藏著讓大小朋友都瘋狂的彈跳床，不只是小朋友的最愛，更是大朋友們釋放壓力的神隊友！
走進展區彷彿直接穿越大銀幕，翠絲與巴斯光年驚喜現身「Gogoro 玩樂總動員」，讓粉絲在「明星拍照區」可零距離與動畫界的「超級巨星」同框合影，另外，這次發表的 Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列更暗藏催淚彩蛋。兩款聯名新車只要一啟動，就會發出經典主題曲〈You’ve Got a Friend in Me〉，勾起對《玩具總動員》的滿滿情懷，感動指數破表！同樣，車身設計也暗藏電影巧思，以巴斯光年為靈感的「浩瀚宇宙號」，車側還原巴斯光年身為太空騎警象徵的雷射按鈕，取材自翠絲的「歡樂牛仔號」則鑲上《玩具總動員4》大結局中，胡迪為翠絲別上的警長徽章，座墊後方的精緻角色電繡與飛旋踏板上的代表性圖騰，處處都是致敬，車迷與粉絲在「飛碟主展區」能近距離欣賞 Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列的設計細節！
還記得三眼怪那句「爪子是我們的主人」嗎？Gogoro 重現比薩星球經典名場面，讓你親身體驗被爪子之神選中的宿命感！只要在現場體驗設施並集滿三個章，就能獲得「扭蛋轉轉樂」的抽獎資格！最大獎更是直接送出一台全新的「Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列」，抽到就把玩具總動員騎回家！
就算沒抽到車也別難過，Gogoro 這次寵粉無極限，同步推出 4 款玩具總動員系列限定周邊，兼具實用性與高顏值，準備擄獲廣大玩具總動員粉絲的心！
Gogoro「Gogoro 玩樂總動員」就在 3 月 6 日至 3 月 8 日於松菸限時登場！從挑戰「拯救三眼怪」到近距離觀賞體驗 Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列 ，還有機會把同款新車騎回家，週末就揪親朋好友一起走進玩具總動員的世界吧！
「Gogoro 玩樂總動員」活動資訊
點我看更多介紹：https://promotion.gogoro.com/tw/ezzy500-toystory-sp/
- Gogoro 安全帽 - 玩具總動員系列（歡樂牛仔 / 浩瀚宇宙）
- 超容量巧納袋 - 玩具總動員系列（歡樂牛仔 / 浩瀚宇宙）
- 質感野餐提袋 - 玩具總動員系列（歡樂牛仔 / 浩瀚宇宙）
- 造型防滑踏墊 - 玩具總動員系列
- 時間： 3 月 6 日(五) 至 3 月 8 日(日)
- 地點： 台北文創園區 文化廣場 (台北市信義區菸廠路 88 號)
- 售價： 免費入場
