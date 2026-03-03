我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員初選，前鎮小港選區民調將於今（3）日晚間6點至10點30分進行。前鎮小港參選人林浤澤今天由前鎮區前區長謝水福陪同掃街，多位里長及社區發展協會理事長也同步表達支持。他呼籲鄉親，今晚請幫林浤澤顧電話，給真正會做事的年輕人一個機會。「浤澤當里長這四年，我看得很清楚。」謝水福說，林浤澤處理民眾陳情案件的態度和效率，在所有里長中都是名列前茅。「路燈壞了、水溝堵了、人行道破了，他不是只會記錄，而是會釐清問題、找尋原因、追蹤到底，一定要幫民眾解決。」謝水福表示，區長是在民眾事務上跟里長直接接觸的人，他非常清楚什麼樣的人能真正解決地方問題。謝水福強調，民眾的問題千奇百怪，有些需要跨局處協調，有些需要長期追蹤。林浤澤很懂得怎麼跟區公所、市府各局處溝通協調，這個能力不是每個人都有。他說，這種解決問題的能力，正是議會最需要的。謝水福認為，前鎮小港需要的不是只會喊口號的人，而是真正能幫民眾解決問題的人。他呼籲鄉親，今晚請幫林浤澤顧電話，給真正會做事的年輕人一個機會。林浤澤表示，非常感謝前區長謝水福、里長以及社區理事長的肯定。「前區長是最了解基層運作的人，里長們是每天跟我一起面對民眾問題的夥伴，他們的肯定對我意義重大。」林浤澤說，這段時間得到許多跨縣市青年世代的支持，都是對他最大的鼓勵，但在地前輩的肯定更讓他感動。「因為他們最清楚我這四年在做什麼、怎麼做。他們願意站出來支持我，代表我的努力被看見了。」林浤澤強調，今天晚上，就是初選民調的決勝之時。「我誠懇拜託所有支持我、了解我的鄉親，今天晚上請幫他顧電話。接到民調電話，請堅定回答『唯一支持林浤澤』。」「我會繼續解決問題、推動進步，為前鎮小港打拚。」林浤澤說，「但現在，我需要大家的支持。今晚6點到10點30分，拜託大家幫他顧電話。前鎮小港的未來，需要大家一起站出來。」