▲國泰航空客機。（圖／記者李青縈攝）

▲國泰航空今日舉辦80週年活動。（圖／記者李青縈攝）

國泰航空復古塗裝「生菜葉三明治」今（3）日正式在台亮相，國泰航空今舉辦80週年活動，推出首架特別塗裝客機，並展示不同時期的4套制服。國泰航空台灣暨韓國區總經理冼蔚宗指出，今年會安排超過2000名空服員、地勤執勤時輪番換上復古制服，展示國泰航空一路以來的轉變。國泰航空空中巴士A350長程客機，今中午落地桃園機場，不同於常見白色系為主的外觀，本次特別推出，致敬1970至1990年代時的客機外觀，為暱稱「生菜葉三明治」的綠白間條的塗裝，希望也象徵自 1946 年創立以來，國泰航空走過的八十年重要里程碑。本次也安排國泰航空經典懷舊制服也在活動中亮相，重現四個不同時期的制服風貌。冼蔚宗表示，今年有逾2,000名空服員及地勤同仁將於執勤期間穿著懷舊制服，向歷代在萬呎高空中提供專業與溫暖服務的團隊致敬。四套制服分別為：第一套衣服為1954至1962年時的空軍藍雙排扣制服，以空軍藍羊毛斜紋布料外套，配同色A字裙，搭配平頂帽與白手套，整體設計深受當時軍裝風格影響。第二套則是1962至1969年時的紅玫瑰色制服，當時航空進入噴射機時代，制服設計以寶石紅外套配搭同色鉛筆裙及平頂帽。鮮明紅色既象徵溫暖和自信，也蘊含著中華文化的吉祥寓意、象徵頌揚中華傳統，包括白恤衫上的盤扣，以及模仿長衫剪裁的側開衩設計。第三套則是1974至1983年時的，由法國設計師Pierre Balmain操刀設計的「東海」波浪制服；襯衫上大膽的彩色波浪圖案，靈感來自東方海洋意象，搭配焦橙色外套與百褶裙。1970年代，國泰航空機隊快速擴張，加入波音747等大型廣體客機，此時正是「生菜葉三明治」塗裝的開端，象徵著國泰航空邁向國際舞台的年代。第四套則是1983至1990年則是由法國精品品牌Hermès設計無帽制服，為國泰航空首次取消帽子的制服，剪裁更為流暢，整體風格優雅而自信，紅色外套搭配印花襯衫，制服細節中融入品牌元素，也象徵國泰航空逐漸成熟、穩定，並建立更鮮明的專業形象。