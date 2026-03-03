我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊首場熱身賽，中繼投手林詩翔面對軟銀二軍繳出一局無失分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

▲台美混血大聯盟球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在宮崎官辦熱身賽首度亮相，單場3打數2安、1保送，展現火燙手感。（圖／記者葉政勳攝）

▲李灝宇鎮守二壘防區，雖一度出現失誤，但隨後完成關鍵雙殺守備，獲得教練團高度信任，正賽定位未受動搖。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊今(3)日終於在宮崎順利完成對戰福岡軟銀鷹二軍的官辦熱身賽。歷經前幾日大雨攪局的陰霾，面對即將到來的東京巨蛋正賽，總教練曾豪駒在賽後聯訪中，針對投打表現給予了高度肯定。在這些看似平穩的受訪語句背後，其實隱藏著教練團終於放下心中大石的戰略信號，將帶著全台球迷的應援力量力拚邁阿密複賽。短期國際賽最怕的不是被打安打，而是牛棚投手因高張力而出現保送自爆。曾總在賽後特別點名以林詩翔為首的短局數牛棚群，強調大家今天好球率其實都有提升很多，無意洩漏了教練團在台灣集訓時的最大隱憂。今日安排5位短局數投手採車輪戰上陣，不僅是維持手感，更是正賽前的壓力測試，看到投手群能積極攻擊好球帶、不再堆疊壘包，曾總那句「相信自己能力」，等同於正式確認了這批牛棚已經準備好迎接東京巨蛋的預賽戰役。對於任何一支擁有空降大聯盟球員的國家隊來說，最大的風險就是球員水土不服，或是無法融入團隊。不過，曾總用了極具份量的「放心」二字來評價費爾柴德(Stuart Fairchild)，代表著教練團原先備妥的B計畫可以先暫時擱置一旁；費仔用手中的球棒，徹底證明了他具備勝任中華隊不動第一棒與中外野手的能力，讓教練團的打陣型安排再無後顧之憂。扛下第二棒重任的潛力新星李灝宇，今日在二壘防區出現了失誤，在極度要求完美的國際賽，一點點失誤都可能導致落敗。但曾總在聯訪中主動將失誤歸咎於「對場地的適應上面還有一點時間」，隨後立刻放大讚賞他後續的雙殺守備，這種輕描淡寫接球失誤、放大雙打守備表現的發言，明確傳達出「李灝宇是我們信任的二壘手，正賽依然要用你」的強烈訊號。「以這份感覺，去渴望想要贏球的態度。」曾總在訪談結尾的這句話，為這次一波三折的宮崎移訓畫下了完美的句點。經過這場官辦熱身賽的洗禮，教練團擔憂的牛棚控球、費仔適應、二游磨合等變數，都得到了正面的解答。中華隊完全體已經到位，接下來，就等著揮軍東京巨蛋，驗證這股渴望勝利的強大能量。