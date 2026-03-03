我是廣告 請繼續往下閱讀

國軍爆出憾事！金防部東碇守備隊35歲江姓中士28日下午輕生，金防部今證實此事，稱該員於營區庫房內疑自我傷害，即由具EMT-1資格人員實施急救，惟仍不治；案發後，單位已封鎖現場，報請金門憲兵隊調查，並通知家屬；後續全力配合檢警調查，以釐清本案肇因。網路爆料，金防部東碇守備隊中士輕生，質疑金防部壓下，更點名某林姓中校，良心不會不安嗎？喊話藍委徐巧芯幫助死者伸冤，不要像以前的案子被壓下去。金防部表示，對於本案深表遺憾與不捨，初步查證，該員二月初在台受訓結束即返家休年假，迄27日始登島；另其胞兄亦在金門服役，曾任職同一單位，表示弟弟個性樂觀，在部隊表現良好，與袍澤、家人相處融洽。金防部後續將全力配合司法釐清肇因，並協助家屬治喪事宜；同時持恆加強官兵生命教育，提升心理韌性，建立正確生命認知。據了解，江姓中士在金防部東碇守備隊服役約8年左右，沒有巨額債務，感情上有固定女友，去年下半年回到台灣受士官進修訓練，今年2月3日才結束受訓，經歷結訓假跟年假，2月27日才搭船回東碇，沒想到才1天就發生憾事。