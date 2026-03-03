蘋果iPhone 17e鎖定平價市場今年火力全開，入門容量從前代128GB翻倍到256GB，售價仍維持21900元，主打「加量不加價」。在記憶體漲翻天的情況底下，17e的定價策略確實讓不少果粉有感。對比iPhone 17同樣256GB售29900元，使用相同A19晶片處理器，兩者價差卻達8000元，也都支援完整Apple Intelligence功能，讓不少網友直呼「容量升級又沒漲價，誠意真的有到位」。
iPhone 17e和iPhone 17兩機定位相當清楚，最大分水嶺落在螢幕與相機。iPhone 17配備6.3吋OLED面板，支援ProMotion最高120Hz更新率與動態島設計，峰值亮度達3000尼特；iPhone 17e則為6.1吋OLED，維持60Hz更新率與傳統瀏海，最高亮度1200尼特。對重度滑社群、追劇或玩遊戲的族群來說，120Hz確實帶來更順暢的視覺體驗，但對多數日常用戶而言，60Hz仍在可接受範圍。
單鏡頭PK雙鏡頭
相機方面，iPhone 17採48MP雙鏡頭配置，包含主鏡頭與超廣角，前鏡頭為18MP Center Stage；17e則為48MP單鏡頭與12MP前鏡頭。攝影愛好者自然更青睞雙鏡頭彈性，但對通勤族或輕度拍攝用戶來說，主鏡頭規格已足夠應付日常紀錄。續航差異則為影片播放30小時對比26小時，快充效率也略有落差，但並非壓倒性關鍵。
17e網吐槽還在祖傳螢幕，但性價比高
儘管部分網友吐槽17e「還是瀏海」、「祖傳60Hz沒升級」、「動態島沒有下放」，但多數討論聲量仍偏向正面，認為「容量升級價格沒動很可以」、「省下8000元拿去買AirPods更實在」。綜觀論壇與社團民調，約7成網友傾向選擇17e。
若預算有限、需求以日常流暢與高容量為主，17e確實是今年黑馬；若追求120Hz高更新率與雙鏡頭拍攝體驗，直上iPhone 17也合理。實際到門市體驗螢幕滑動與拍照效果，再評估那8000元是否值得，才是最不後悔的選擇。
資料來源：蘋果
