媒體報導，針對中配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，公部門將向法院提起當選無效之訴。對此，民進黨立院黨團書記長范雲表示，訴訟需要時間，呼籲民眾黨應主動撤銷李貞秀黨籍，或李貞秀放棄擔任立委是更快速、有效的方式。李貞秀擔任立委資格爭議持續延燒，自由時報報導，公部門將向法院提出當選無效之訴。對此，范雲表示，院長韓國瑜已承諾將針對此事召集黨團協商，期待立法院能守住法律底線。范雲指出，她支持公部門主動提當選無效之訴，只是訴訟需要時間，一個更快速、有效的方式，應是民眾黨主動撤銷黨籍，或李貞秀自行放棄擔任立委，直接解決根本問題。范雲強調，許多民主國家都要求擔任公職、尤其是國會議員，不得有雙重國籍。她說，除了因為有對國家忠誠的義務，更是因為國會議員可以觸及的資訊涉及國家安全，不容試探。