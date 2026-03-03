美國聯合以色列對伊朗發動空襲，精準瞄準伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）官邸進行斬首，震驚國際社會。然而在爆炸聲響起之前，似乎有人進行佈局。美國預測下注平台Polymarket對美國何時攻擊伊朗的押注合約，累計交易金額高達5.29億美元（約台幣166.5億元），有六個神秘新用戶更精準下注美軍動手時間，狂撈計100萬美元（約新台幣3147萬元），引發「內線交易」質疑。
綜合彭博社、NPR等外媒報導，區塊鏈分析公司Bubblemaps數據顯示，有6個Polymarket帳戶押注美國將在2月28日前攻擊伊朗獲利約100萬美元。
Bubblemaps發現，這6個帳戶全是在今年2月才創建的新帳戶，目標極其明確，僅在美軍空襲伊朗相關合約中進行交易，並未參與其他投注，且多筆交易在德黑蘭發生爆炸前數小時內完成，當時價格約0.1美元。
在伊朗遭到空襲前，一名用戶名稱為「Magamyman」的帳號在Polymarket精準下注伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）即將下台，最終獲利超過55.3萬美元。
截至2月28日結算，押注空襲發生在2月28日的合約累計吸引約9000萬美元交易量，成為Polymarket最熱門的空襲日期。其次是押寶1月31日前發動攻擊的合約，交易金額為4200萬美元。
與美軍行動時間直接相關的合約，交易總額高達5.29億美元，成為該平台最熱賣的產品之一。
國會質疑：利用機密資訊發「國難財」
分析人士指出，這些交易的精準性可能源於掌握了機密情報，但由於預測市場缺乏明確的監管，難以區分是憑運氣還是內部消息。
這也引發了國會議員及預測市場批評者的嚴厲審查。他們認為，這類平台誘使擁有機密資訊的人員透過致命軍事行動牟利。
康乃狄克州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在社群平台X上寫道：「這居然合法簡直是瘋了。川普身邊的人正利用戰爭與死亡牟利。」他補充表示計畫「儘快」提出立法，將此類活動列為非法。
川普家族與Polymarket有連結
白宮否認川普圈內人參與了這些獲利豐厚的交易。但川普家族與Polymarket確實關係密切。
據了解，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）是Polymarket的顧問，其合夥經營的創投公司1789 Capital向Polymarket投資了數百萬美元。
川普政府還撤銷了兩項由拜登政府官員發起、針對 Polymarket 的聯邦調查。
事實上，類似的內線交易疑雲早有先例。今年1月，一名匿名交易員在委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕前精準下注；去年6月，以色列當局也曾起訴兩人利用機密資訊，在預測市場上對伊朗襲擊事件進行投機。
法律邊界：博弈還是期貨？
在美國商品交易法下，基於死亡和戰爭進行交易是違法的，因為這類賭注會對暴力、人類痛苦及地緣政治動盪創造經濟誘因。另一大預測平台Kalshi的做法就與Polymarket形成鮮明對比。
Kalshi針對哈米尼何時下台的市場吸引了5400萬美元交易額。但在死訊確認後，平台並未派彩，而是暫停交易進行「進一步審查」。Kalshi執行長曼蘇爾（Tarek Mansour）表示，公司將退還相關手續費，並強調「我們不列出直接與死亡掛鉤的市場。若結果涉及死亡，我們會設計規則防止人們從中獲利。」
Polymarket是全球數一數二龐大的預測市場平台，已成為龐大、且多半未受監管的地緣政治投機交易場域。在該平台上，已愈來愈難劃分某些部位究竟是基於資訊研判的堅定押注，還是因享有特權而掌握特定資訊。
前美國證券交易委員會（SEC）官員費雪（Amanda Fischer）向NPR表示，國會必須採取行動，阻止這種因賭博死亡與毀滅而產生的「病態誘因與混亂」。她強調：「對哈米尼相關押注如何結算的混亂與抗議，正說明了這種賭博市場根本不應該存在。」
