美伊戰爭持續惡化，卡達天然氣處理基地被攻擊，我國液化天然氣的供應恐受衝擊，可能形成能源供應危機。商總理事長許舒博今（3）日表示，目前天然氣儲備容量只有8天，他強調，政府不要認為戰爭一個月後就會結束，穩定的供電、穩定的油、穩定的氣是企業的基礎，因此，呼籲政府儘早因應，也要讓人民有知的權利。工商團體今日舉行春節聯誼會，許舒博接受媒體訪問時指出，台灣是沒有能源的國家，很多能源都要靠外國進口供應，不管是油或天然氣，對台灣來說都是非常重大的國安問題。因此在這樣的局勢下，他表示，政府要能確保穩定的能源供應，否則對無論是企業或家庭，一定是雪上加霜。尤其是燃氣，台灣的承受度其實不高，他舉例，當初俄烏戰爭也預期4天結束，沒想到不斷延長，假設美伊戰爭也打延長賽，對台灣能源供應是相當不利，尤其也無法增加庫存，也無法事先庫存。許舒博透露，整體天然氣目前備載容量可能只有八天，也就是戰備容量，他強調，政府應該要有一個好的因應方案，「趕快想辦法，不要想說一個月以後就結束，我們不敢預期。」許舒博也強調，站在企業的立場上，穩定的供電、穩定的油、穩定的氣，整個企業的基礎，因此，企業熱切希望，政府應盡早因應，也應該告訴國人，是不是能夠穩定供量。「不管是從哪裡來調度啊，是不是已經取得一個穩定的調度的方案？我想，這個政府必須告訴老百姓。」而政府也不斷強調有從非中東地區進口石油與天然氣，對此，許舒博表示，來自非中東國家僅20%，且這一次影響不只中東地區，整個中東地區，乃至於到歐洲地區，已經有10幾個國家都遭受此次戰爭的波及。除此之外，中東以外的國家也未必一定能增加產量供給，因此，他呼籲，執政政府，必須負起責任，告知國人是否能夠穩定供應，不受中東地區的影響，才能讓各界放心。