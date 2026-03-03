我是廣告 請繼續往下閱讀

▲【花鬢燈宵】套裝含有特殊姿勢外套「司花隱者」、「群芳毓德」，及精美蘿蘿擺件「蘿蘿迎福」。（圖／遊戲業者提供）

人氣換裝手遊《奇迹暖暖》療癒系模擬經營手遊《桃源深處有人家》，於今（3）日正式推出全新免費聯動活動「燈映佳聯」，邀請搭配師們共赴蘿蘿山下元夜集市與暖暖、大喵共度元宵，參與活動就能免費獲取聯動套裝。本次聯動以元宵佳節為靈感，營造「燈聯迎佳節，萬樹棲銀花」的熱鬧節慶氛圍。活動期間，玩家將與暖暖、大喵攜手漫遊蘿蘿山下的元夜集市，沉浸於燈火流轉間，感受滿溢溫情的節日景致。本次聯動活動時間為3月3日05:00～3月12日23:59，玩家可在活動期間，通過過關全地圖關卡（聯盟關卡除外），即可獲得【蘿蘿印章】。累積收集至指定數量的蘿蘿印章後，前往「燈映佳聯」活動頁面，即可免費領取精美元宵聯動套裝【花鬢燈宵】。【花鬢燈宵】套裝含有特殊姿勢外套「司花隱者」、「群芳毓德」，及精美蘿蘿擺件「蘿蘿迎福」。本次聯動套裝為期間限定內容，活動結束後將不再開放獲取途徑，喜愛收藏的搭配師們敬請把握機會。《奇迹暖暖》此次與《桃源深處有人家》的聯動，不僅呈現精緻唯美的節慶套裝設計，更融合田園療癒氛圍與元宵燈會意象，交織出一段靜謐而浪漫的春日時光。誠邀所有搭配師走進蘿蘿山下，在燈火流轉之間，收獲一份專屬於元宵的限定回憶。更多詳細資訊，請持續關注《奇迹暖暖》官方粉絲團！【遊戲相關連結】