為完善台中西屯路網、強化七期與中科交通串聯，「市政路延伸工程」安和路至工業區一路段已順利通車。而環中路至安和路段工程，日前雖因原共同承攬廠商履約不如預期而啟動接管機制，但由契約代表廠商「春原營造」接手並重新優化趕工策略後，整體進度已逐步回穩。其中，被視為關鍵且高難度、規模居全國之冠的「管冪工程」，已於2月底正式啟動推管鑽掘作業，象徵工程邁入重大里程碑。經工程團隊重整，並配合實際施工條件進行專業評估後，該路段完工時程從原訂的今年底，調整為朝民國116年上半年通車的目標穩健邁進。台中市建設局長陳大田表示，市政路延伸工程是市區交通網路的重要建設。未來全線完工後，將大幅提升東西向道路通行效率，有效疏散台灣大道與環中路一帶的車流，紓解交通壅塞。同時，該路段能串聯中科園區、台中工業區及精密機械園區等主要產業聚落，進一步帶動地方經濟與產業物流發展。建設局說明，「管冪工程」屬於高風險、高技術工項。目前團隊已完成發進井與到達井施作、機具組裝測試、地質鑽探及安全檢查等程序，並落實應變演練。施工期間將同步監測國道狀況，必要時採取交通管制。市府團隊承諾在兼顧進度與安全品質的前提下推進工程，感謝市民在施工期間的體諒，也提醒用路人行經該路段時注意標誌與引導，共同維護行車安全。